Debate Alcaldía de Bogotá: ¿cómo retribuirá Galán a políticos tradicionales que lo apoyan?

En el debate Alcaldía de Bogotá a cada candidato se le hizo una pregunta personalizada. En el caso de Carlos Fernando Galán, la panelista Juanita León le consultó sobre alianzas de políticos tradicionales.



“A su Expreso Galán se han montado políticos tradicionales como Samir Abisambra y otros seis concejales liberales. Dentro de su lista tiene políticos como Ricardo Correa, hijo de Severo Correa, quien duró ocho periodos en el Concejo, y estos políticos no suelen hacer alianzas gratis. Mi pregunta para usted es con qué va a retribuir esos apoyos si es elegido alcalde”, afirmó la directora del portal La Silla Vacía.

Así respondió Carlos Fernando Galán en el debate Alcaldía de Bogotá: “Yo entiendo la desconfianza de la gente en la política, yo llevo 16 años en política denunciando la corrupción, yo fui quien denunció el cartel de la contratación en Bogotá y el volteo de tierras, me he enfrentado a grandes organizaciones de la corrupción en nuestro país, la gente conoce mi talante y quienes han llegado a esta apuesta para que Bogotá camine segura me conocen y saben que yo no voy a transar por nada. Y voy a defender los intereses de los bogotanos que han llegado por convicción, así como la lista del Nuevo Liberalismo, la lista que me apoya principalmente. Yo les digo a los ciudadanos que les voy a demostrar que se puede hacer una política distinta, les voy a mostrar que la ciudadanía puede volver a confiar en una política honesta, que se hace a partir de ideas, de propuestas, de construir consensos”.

Por otro lado, Galán recalcó que cuenta con personajes reconocidos que lo apoyan. “He traído personas extraordinarias a esta propuesta como el exministro Fernando Ruiz, Sandra Borda, Manuel Rodríguez, gente como Elizabeth Hungar, también otros candidatos a Concejo como Julián Triana, como Jorge Torres, como María Victoria Vargas, y esos son los líderes que van a ayudarme a que Bogotá camine segura para lograr consensos y que esta ciudad avance y cambiemos la forma de relacionarse del Gobierno con los ciudadanos”, puntualizó ante esta pregunta.