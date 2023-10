Debate Alcaldía de Bogotá: La Silla Vacía pasó por su detector las frases de algunos candidatos

La Silla Vacía pasó por su detector las frases de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el debate de Noticias Caracol, que tuvo lugar el pasado viernes, 27 de octubre de 2023.



¿Qué encontró como engañoso?

“Es claro que allí se hizo una operación contra una estructura militar y unas disidencias de las FARC. En ese caso, ahí estaban en un narcobazar y esa operación se hizo contra una estructura”, fue la frase de Diego Molano y que fue analizada por ese medio.

Allí, Molano se refiere a la operación que el Ejército llevó a cabo el 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo, cuando era ministro de defensa de Iván Duque.

La operación tenía como blanco a alias Bruno y alias Managua, cabecillas de comandos de la frontera, una disidencia de las FARC.

Publicidad

La versión del gobierno de Duque y de las Fuerzas Militares fue que en la operación habían dado de baja a 11 disidentes de las FARC y capturado a otros cuatro.



Pero contrario a lo que dijeron las autoridades en ese momento, el 30 de marzo de 2022 la Procuraduría confirmó que hubo 11 víctimas que eran civiles y que cuando terminó la operación los militares alteraron la escena.

Algo que habían denunciado desde el principio organizaciones sociales y medios de comunicación. Por eso, Molano fue citado en mayo de 2022 a una moción de censura en el Congreso, de la que se salvó.

En febrero de 2023, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a seis altos mandos y, en agosto, la Fiscalía dijo que hay evidencia para afirmar que el Ejército y la Armada cometieron graves violaciones de derechos humanos. El caso sigue abierto.

Publicidad

Por lo anterior, La Silla Vacía calificó la afirmación de Molano en su detector como engañosa.



La otra frase que pasó por el detector de La Silla Vacía fue la del candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara.

“Yo llegué a Cambio Radical en junio de 2015. Todos esos avales ya se habían otorgado. Yo no otorgué ni uno solo. Yo no desconozco mi paso por Cambio Radical, eso nunca lo he desconocido, yo soy un hombre sincero”, dijo Lara durante el debate.

La directora de la Misión de Observación Electoral,MOE, Alejandra Barrios, le explicó a La Silla Vacía que un partido no puede revocar un aval entregado, pero un candidato puede renunciar y los presidentes de los partidos pueden pedir o presionar esas renuncias.

Pero Lara, como presidente de Cambio Radical, defendió en medios el proceso con el que se dieron los avales en el país y apoyó abiertamente a candidatas cuestionadas que fueron avaladas por dicho partido, como Oneida Pinto. Ella aspiraba a la Gobernación de La Guajira y era la ficha de Kiko Gómez, procesado por tres homicidios y vínculos con paramilitares.

Publicidad

Antes de mostrar su apoyo en septiembre de 2015, Lara había dicho en mayo de ese mismo año que el aval de Pinto era un “ultraje”, pero se arrepintió de esa declaración.



Para el momento en el que Lara la apoyó, él ya sabía de los cuestionamientos que caían sobre ella porque el expresidente del partido, Carlos Fernando Galán, renunció por esa misma razón.

En 2016 el partido la terminó expulsando al conocerse que la Fiscalía la investigaba por presunta tentativa de homicidio.