Debate Alcaldía de Bogotá: reviva aquí las pullas y momentos polémicos de los candidatos

Este viernes, 27 de octubre de 2023, se llevó a cabo el debate Alcaldía de Bogotá , el último gran cara a cara entre los candidatos Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo. Allí expusieron sus propuestas previo a las elecciones del domingo 29 de octubre, pero la controversia y las pullas no faltaron.



De hecho, no había iniciado el debate Alcaldía de Bogotá y la polémica ya había iniciado ante la decisión de Gustavo Bolívar de cancelar, a última hora, su participación en este evento importante para la democracia. El candidato pidió cambiar una de las reglas, lo que iba en contravía del acuerdo logrado con las demás campañas, razón por la que decidió marginarse del encuentro.

Apenas a unos minutos del inicio del cara a cara, el candidato Juan Daniel Oviedo lanzó el primer sablazo, precisamente contra el candidato del Pacto Histórico: “Hoy Bogotá sabe que habrá segunda vuelta y la queremos sin el mensajero de Petro, que es Bolívar”.

Diego Molano no se quedó atrás. En una pregunta siguiente señaló que, de ser elegido, el primer día de su mandato ordenará "reconstruir monumento a los héroes que destruyó la primera línea”.

Jorge Enrique Robledo, fiel a su estilo, exclamó: “Llevo 50 años diciendo ‘no hagan eso, no actúen así, sean correctos, defiendan el trabajo nacional, defiendan la producción nacional, no se corrompan más, no compren más votos’".

En una controversial intervención, cuando se hablaba de la relación que tendrían con el presidente Petro, Carlos Fernando Galán se despachó: “El Pacto Histórico ha dicho en los últimos días que elegir a Gustavo Bolívar puede llevar a duplicar el presupuesto de Bogotá, eso es una extorsión a Bogotá. El Gobierno nacional tiene que darle recursos a la ciudad independientemente del alcalde que tenga Bogotá, tiene que garantizar que respeta la democracia”.

Otros de los temas polémicos se desataron en preguntas como si cree que Claudia López fue buena alcaldesa, si apoyan el consumo de marihuana en sitios públicos y hasta su opinión sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras escuchar estas propuestas, controversias, pullas y vainazos en el debate Alcaldía de Bogotá, los bogotanos serán los encargados de decidir en las urnas quién será el próximo mandatario de la capital de Colombia.