Debate Alcaldía de Cali: ¿permitirá el ingreso de hinchada visitante en los clásicos vallecaucanos?

El fútbol es una fiesta y más en una región de tradición deportiva como lo es el Valle del Cauca y todo el Pacífico. Sin embargo, muchas veces estos eventos se ven empañados por hechos violentos por parte de las llamadas barras bravas, situaciones que han derivado en la prohibición de hinchadas visitantes en los estadios. En el debate Alcaldía de Cali se les consultó a los aspirantes cómo abordarán el tema.



Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y moderador del debate, les realizó la siguiente pregunta: ¿Si son elegidos permitirán el regreso de las barras de los dos equipos, América y Cali, al mismo estadio cuando haya clásico vallecaucano?

Así respondieron los invitados al debate Alcaldía de Cali:

Roberto Ortiz: Sí

Miyerlandi Torres: Sí

Danis Rentería: Sí

Alejandro Eder: No

Actualmente en los llamados clásicos vallecaucanos no se permite el ingreso de hinchada que no sea del equipo local. Cuando el Deportivo Cali juega en su estadio, el Palmaseca de Palmira, los aficionados del América de Cali no son permitidos.

Misma situación ocurre cuando es el América de Cali el que oficia como local en el Pascual Guerrero de Cali: los hinchas del cuadro azucarero tienen vetada la entrada.

Tristemente, el nivel de violencia que pueden alcanzar algunos aficionados termina en verdaderas batallas campales, no solo en Cali, también en varios estadios del país.