Debate Alcaldía de Cali: reviva aquí las peleas, pullas y momentos polémicos entre candidatos

El debate que convocó a cuatro de los candidatos más opcionados a ganar la Alcaldía de Cali estuvo marcado por las propuestas, el intercambio de ideas, las pullas y los fuertes señalamientos. Este último ítem fue protagonizado por Alejandro Eder y Roberto Ortiz.



Al comienzo del ejercicio, Roberto Ortiz aseguró que los anteriores alcaldes de Cali causaron un grave daño a la capital del Valle del Cauca: “Las últimas administraciones de Rodrigo Guerrero, del señor Armitage y de Jorge Iván Ospina le han hecho a la ciudad un gran daño; la tienen en retroceso, corrupción, favores políticos, y eso es lo que la gente no quiere ver más en la ciudad de Cali, la gente quiere un cambio de verdad”.

Además, Ortiz también le lanzó pullas a Alejandro Eder, a quien señaló de decir mentiras: “Luego salió a atacarme a mí, a decir que yo era el continuismo cuando, le recuerdo, seis investigaciones que tiene la Contraloría de Cali fueron gracias a mis denuncias. No hay nada más absurdo que decir que yo soy el continuismo, como lo ha puesto en vallas. He bajado 500 pasacalles en Cali que el señor me ha puesto señalándome esas mentiras y esas falacias”.

No contento con eso, Ortiz también indicó que la familia Eder, propietaria del Ingenio Manuelita, ha despojado tierras a campesinos: “Tenemos que decirles la verdad a los caleños, un campesino afrodescendiente le reclamó a Alejandro Eder por el despojo de sus tierras. Yo quiero que eso le aclaren a la comunidad, que nos digan quiénes fueron los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, la familia Eder. Les quitaron a los campesinos la oportunidad de recibir platica”.

Fue en ese momento cuando Alejandro Eder se defendió de los señalamientos de Roberto Ortiz, a quien acusó de ser el “chontinuismo”.



“Deje sus mentiras, porque lo que le ha dolido es que él es el ‘chontinuismo’. Empieza con ataques personales contra mí y mi familia, que tiene una empresa de 160 años, la segunda más vieja de Colombia, todo el mundo que conoce a la familia Eder sabe que es íntegra. Lo que sí es cierto es que el señor Roberto Ortiz está aliado con el clan Ospina y se quiere perpetuar en el poder. Los invito a que no se dejen cuentear”, indicó Alejandro Eder.

Durante el debate también hubo tiempo para calificar la postura del presidente Petro en la guerra Hamás – Israel, la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez. Asimismo, hablaron de racismo y las barras bravas de la ciudad.

