Debate de candidatos a la Alcaldía de Cartagena: ¿quién ganó y quién perdió?

El debate a la Alcaldía de Cartagena, organizado por Noticias Caracol, enfrentó las ideas de cinco aspirantes a llegar a ese cargo. Ellos, con sus señalamientos y comentarios, hablaron sobre sus ideas de gobierno y proyectos.



Cabe destacar que de este debate participaron Jacqueline Perea, Judith Pineda, William García, Javier Bejarano, Dumek Turbay.

Gabriel Cifuentes, analista político, calificó de “acalorado el debate”, en el que en algún momento todos los aspirantes empezaron a lanzarse dardos entre ellos.

“Acalorado el debate, no lo por los 37 grados centígrados de sensación térmica, sino por el desarrollo del debate, que tuvo momentos con ataques de los candidatos. Yo creo que aquí una característica del debate fue el todos contra todos. Los debates están dirigidos y pensados justamente con la posición que actualmente ocupan los candidatos en las encuestas. Fue clara la estrategia de Judith Pinedo, quien no respondió a los ataques, fue objeto de los dardos de los candidatos. Javier Bedoya atacando a Dumek, buscando presentarse como antidumek. Dumek contra Dau y Pinedo, mostrándose como la alternativa al continuismo. No primaron las ideas, las propuestas diferenciales, sino la estrategia del ataque para robar votos”, dijo.

Por su parte, Ricardo González, subeditor general de La Silla Vacía, hizo referencia a los aspirantes que más se hicieron ver, aprovechando el espacio que les dio el canal más visto por los colombianos.

Publicidad

“Para ir dando las primeras puntadas, fue un debate vibrante y acalorado el que se vivió en Cartagena. Piensen en estos cinco candidatos, particularmente en Jacqueline y Julio, son dos candidatos que no tienen la misma visibilidad. Judith Pinedo fue alcaldesa, Dumek Turbay fue gobernador de Bolívar. Así que estos primeros fueron los más incisivos y los que armaron la controversia. Aprovecharon el debate en prime time para avivar sus ataques”, aseveró.

No obstante, para González quedó faltando la exposición de ideas más clara: “Los problemas estaban planteados por parte de los moderadores, pero ellos no lo profundizaron como debían. Hablemos de dos: pobreza, una ciudad donde la informalidad aumenta y el del turismo sexual, donde empezaron a hablar de ideas que fueron muy difusas entre esa pelotera que armaron entre ellos”.

Asimismo, el subdirector de La Silla Vacía habló de quién perdió y quién ganó.

Publicidad

“El perdedor es Dumek Turbay porque los ataques fueron muy directos, lo volvieron a mostrar como ese político tradicional al que quizás Cartagena no quería volver. Digo que ganaron en visibilidad, por decirlo de alguna manera, Jacqueline Perea y Javier Bejarano, porque salieron a relucir. Judith Pinedo fue la candidata que más respeto, pero creo que no tuvo la visibilidad”, concluyó.