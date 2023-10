El vainazo de Jorge Enrique Robledo: "Llevo 50 años diciendo ‘no se corrompan, no compren votos'"

Un alcalde debe tener la capacidad de llevar las riendas liderando desde diferentes flancos. Por esta razón se les consultó a los candidatos que asistieron al debate Alcaldía de Bogotá cuál es su mejor rasgo de liderazgo. Esto respondieron Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo.

Carlos Fernando Galán: Primero, la determinación. Yo enfrenté la corrupción en Bogotá, denuncié el cartel de la contratación en Bogotá y el liderazgo que requiere Bogotá necesita eso. Segundo, la capacidad de liderar un equipo, conformar ese tipo, yo tengo esa capacidad, lo he hecho en esa propuesta a la Alcaldía, y además de reconocer aciertos en los demás.

Y, finalmente, la persistencia, yo me he caído y me he levantado, uno aprende de los errores, aprende de las derrotas, eso lo ayuda a uno a ser mucho mejor gobernante para escuchar, para entender, para tener la capacidad de hablar con la gente y lograr consensos. Esa es mi apuesta.

Rodrigo Lara: Yo soy un hombre de fe, que tiene causa. Cuando uno tiene causa, tiene propósito y determinación. Cuando hay propósito y determinación, hay valentía y coraje en el corazón para luchar por las ideas en las que yo creo.

A los hombres se les conoce por sus frutos, yo ya he trabajado por Bogotá, yo saqué la ley que prohíbe el porte y consumo de drogas en parques, yo he sido el único que ha logrado frenar en 2019 una troncal de Transmilenio que iba a destrozar a la Séptima, saqué la ley de órganos, que salva vidas todos los días, yo he dado resultados en donde he estado.

Y esos resultados son los que me llevan a decirles a los bogotanos que necesito su apoyo para hacer mucho más desde la Alcaldía.

Juan Daniel Oviedo: Tres atributos fundamentales: la verdad, la independencia y la orientación a resultados. Llevamos cinco años hablándole al país con la verdad, demostrando que la independencia es posible en el Gobierno y en la toma de decisiones, y, sobre todo, demostrando la capacidad de que podemos producir resultados a la hora de generar conciencia sobre la situación de nuestro país y la necesidad de resolver nuestros problemas ya en Bogotá.

Jorge Luis Vargas: Experiencia... experiencia con persistencia, con formación profesional, 38 años tomando decisiones, administrando recursos, administrando crisis. Con esa pregunta tan importante, es lo que necesita Bogotá.

Bogotá está en crisis. Necesita alguien que administre la ciudad para que las obras lleguen a término y la obra más grande que todos los bogotanos nos dicen: que necesitan es la seguridad y orden. Toda la ciudad grafiteada, sucia, basuras. La experiencia con formación la necesitan los bogotanos.

Diego Molano: Bogotá enfrenta un caos inmenso en seguridad, por eso necesitan un alcalde como Diego Molano que tenga el carácter suficiente para capturar a los delincuentes y llevarlos a la cárcel, que tenga la experiencia real para garantizar que cada ciudadano pueda salir de su casa y no encuentre parques tomados por jíbaros, sino sean para la familia.

Y necesita un hombre que ame esta ciudad, que tenga pasión y haya logrado resultados reales a partir de esa experiencia. En Bogotá necesitan un hombre de fe que promueva unos valores fundamentales de vida y familia.

Jorge Enrique Robledo: La inteligencia de los bogotanos hace que desconfíen de la política y de la clase política, porque aquí llevamos más de medio siglo de una clase política profundamente corrupta, politiquera y clientelista. Es natural que desconfíen.

Nunca he estado de ese lado de la raya, llevo 50 años diciendo ‘no hagan eso, no actúen así, sean correctos, defiendan el trabajo nacional, defiendan la producción nacional, no se corrompan más, no compren más votos’. Esa es la historia de mi vida, que me enorgullece profundamente.

