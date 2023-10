En debate Alcaldía de Barranquilla, Antonio Bohórquez cuestiona ausencia de Alex Char: “Se asusta”

En el debate Alcaldía de Barranquilla, organizado por Noticias Caracol y al que asistieron Luis Enrique Guzmán y Antonio Bohórquez, este último candidato aseguró que Alex Char se asusta con este tipo de espacios.



Así respondieron a la pregunta ¿qué ofrecen diferente a lo que durante los últimos 16 años se ha ejecutado y planteado para Barranquilla?

Antonio Bohórquez: 16 años casi y hay resultados que, como se nos enseña, por los frutos es que se conocen. Dieciséis de una embestida de la violencia, especialmente durante los dos gobiernos que ha asumido quien hoy teme venir a dar estos debates, se asusta con este debate con nosotros.

Estamos hablando de una ciudad que hoy tiene un indicador gravísimo, que son 61% de seres humanos que afirman comer una sola vez o dos veces al día. Estamos hablando de una ciudad que tiene un endeudamiento de $3.4 billones, pero que no ha podido resolver temas sociales como, por ejemplo, lo que tiene relación a vivienda social, lo que tiene que ver con problemas de movilidad, asistencia a seres humanos.

Esas 109 pandillas que terminaron asumiendo, los que hoy tienen el poder no han podido resolver ese problema, porque no han hecho la inversión social que corresponde, no han resuelto el tema de la informalidad, del hambre, de la falta de empleo. Proponemos un cambio de ese modelo.

Luis Enrique Guzmán: Yo le propongo a Barranquilla una transformación social. Si bien es cierto Barranquilla está muy bonita en el norte y si bien es cierto han hecho muchas obras de infraestructura que cambiaron la cara de la ciudad y eso está bien, también es cierto que Barranquilla es una ciudad muy desigual, es una ciudad violenta, es una ciudad con hambre y lo peor aún, donde han vuelto del hambre un negocio.