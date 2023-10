En debate Alcaldía de Cali, Alejandro Eder acusa a Roberto Ortiz de aliarse con el "clan Ospina"

Como frecuentemente sucede durante las elecciones regionales o presidenciales, algunos candidatos suelen perder o ganar puntos por cuenta de los apoyos que reciben desde distintos flancos. En el debate Alcaldía de Cali se abordó el tema, especialmente sobre aquellos que pueden resultar polémicos por su cercanía con ideologías tradicionales o líos con la justicia.



El candidato Roberto Ortiz habló de las fuerzas políticas que lo acompañan en su aspiración: “Propuse a la ciudad una coalición ciudadana donde estén los empresarios, los académicos, los políticos, los líderes comunales, pero que todos deben entender que Cali no es un botín. Esta ciudad va a ser administrada por un alcalde gerente, por un empresario. Claro que llegué al Concejo de la Ciudad de Cali, todos son mis amigos, sus bases me están acompañando. Me inscribí por un movimiento ciudadano llamado Firme con Cali, me respaldó el partido Liberal, pero le quiero decir a la ciudadanía que voy a gobernar con independencia. Cali no será un botín, la gente debe tener la tranquilidad, porque la política se hace con los políticos”.

En medio de su intervención, aprovechó nuevamente para lanzar pullas: “Una campaña recibió a unas personas vinculadas a la Alcaldía de Jorge Iván Ospina y han salido a sacar pecho ‘que no, que no es con ellos’, y ahí tienen a los señores Milton Castrillón, Alex Durán, Carlos Abraham Jiménez, un senador de la República investigado por corrupción. Bueno, allá están también en la campaña del señor Alejandro Eder”.

En el debate Alcaldía de Cali, Alejandro Eder también tuvo la oportunidad de defenderse y abordar el tema de los apoyos. “No tengo una alianza con el Centro Democrático, yo tengo un movimiento por firmas, donde yo he recibido los partidos que están dispuestos a cumplir con mis regla, que son: vamos a cuidar la plata, todo lo que hagamos es por Cali y que todo lo que hagamos será por los ciudadanos, sin alimentar los odios. De esa manera he recibido el co-aval del Nuevo Liberalismo, de Colombia Renaciente, del partido Conservador y de Cambio Radical, acuerdos institucionales con los partidos sobre la mesa”, explicó.

Pero también contrapunteó: “Como se hace campaña es como se gobierna y no como otra candidatura, que lo que vemos es cómo se ha aliado con el clan Ospina, y recibo denuncias, todos los días, de personas que trabajan en la Alcaldía que las están obligando a votar por el otro candidato”.

La tercera en contestar fue Miyerlandi Torres: “Como lo he venido manifestando, somos completamente independientes. Administré la pandemia, ese fue mi deber, estuve 24/7 dándole la cara a Cali, a la gente, y salvando familias, salvando ciudadanos. Invito y sigo invitando a la ciudadanía a que haga parte de esta campaña para que se den cuenta que hemos crecido de la mano de la gente, en los recorridos todos los días, porque llevamos más de 10 meses, primero recogiendo firmas y ahora como candidata estableciendo unos puntos muy ejecutivos, gerenciales en los debates y sobre todo conociendo y estando en los barrios, en los territorios, desde donde me he formado y permanentemente donde he trabajado con la gente, construyendo esta campaña completamente independiente”.

A la ex secretaria de Salud de Cali se le recalcó su familiaridad con la gobernadora Dilian Francisca Toro, a lo que respondió: “Es sexto o séptimo grado de consanguinidad”.

Finalmente, el candidato Danis Rentería expresó nuevamente que es el candidato del Pacto Histórico: “En los años 80, el entonces M-19 convocó al país al sancocho nacional, donde todos y todos cabemos, donde tenemos el derecho a pensar diferente, a pensar en la nueva construcción de un país, de una ciudad. Hoy, en ese sancocho nacional que representa el gobierno Nacional de nuestro presidente Gustavo Petro, nosotros hacemos parte de ese sancocho como Pacto Histórico para gobernar la ciudad de Cali, para orientar los destinos que Cali necesita con el apoyo de nuestro presidente. Como lo he dicho, soy de la confianza del presidente, y los caleños pueden estar seguros de que, de la mano del Gobierno Nacional y el Pacto Histórico, sacaremos a Cali adelante”.

Rentería había optado a la candidatura de la Alcaldía de Cali por el movimiento Colombia Justa Libre. Sobre esto afirmó que no se arrepentía, y que “hoy es otra historia, hoy hacemos parte de ese sancocho nacional que convocó esa gran coalición del M-19 en los años 80 y se concretó el año pasado llevando a Gustavo Petro a la presidencia”.