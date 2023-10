Jorge Luis Vargas lanza pulla al presidente al hablar de seguridad: "Petro no ha sido capaz”

El tema de la seguridad es uno de los que más aqueja a los bogotanos. En el debate Alcaldía de Bogotá , realizado por Noticias Caracol, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo expusieron cómo van a combatir este flagelo.



Diego Molano: Frente a la amenaza del hampa ustedes encuentran dos modelos, unos que quieren pagar a los delincuentes por no matar y otros que quieren conciliar. El mío es el de coger a los delincuentes, capturarlos y llevarlos a la megacárcel. Tres acciones fundamentales que vamos a emprender: 3.000 policías adicionales que va a pagar el Distrito, los vamos a llevar a que vayan dentro de Transmilenio para evitar el acoso permanente a las mujeres y el robo de celulares. En segundo término, recuperar parques y colegios para que no estén llenos de jíbaros, sino que las familias puedan retornar. Y tercero, un gran programa de prevención de delincuencia juvenil en 60 barrios, donde precisamente le vamos a pagar a los jóvenes para que estudien, emprendan o trabajen, a aquellos jóvenes que hacen lo correcto, incluyendo las familias que tienen personas con discapacidad”.

Jorge Luis Vargas: “Este es un tema también muy específico con la experiencia de los años de la vida para devolverle a Bogotá la seguridad, pero hacer la más grande obra que necesitan los bogotanos, la seguridad y el orden. Dos cosas fundamentales: una es la intervención rápida a partir del primero de enero de 100 sitios específicos, pero hay que acabar con el Tren de Aragua y siete campañas contra las principales bandas, campañas policial y judicial. Segundo, que al frente de la seguridad debe estar el alcalde, no el secretario de Seguridad. Es el alcalde con el gabinete quien va a recuperar la seguridad y pongo este ejemplo: en Colombia siempre confiamos en el presidente para que lo haga, por eso es que Petro no ha sido capaz”.

Jorge Robledo: “Se debe aumentar el número de policías, que los ponga el Gobierno nacional, que tiene la obligación. Muchos policías que tenemos están en labores de oficina cuando los necesitamos en la calle. Si eso no se corrige de verdad todas las fotos y las cámaras y todas esas cosas lo único que van es a producir una colección de rostros de delincuentes sueltos en la calle. Lo otro que hay que hacer, y lo voy a hacer personalmente, es mejorar la actitud de la Policía. Yo personalmente como alcalde, que tiene que ver con eso, me voy a poner encima para que los policías hagan lo que tienen que hacer. Es que ese es un deber que tienen que cumplir. Pero además vamos a hacer un esfuerzo inmenso en los sectores populares para competir con el delito para que los muchachos de esos barrios no se vayan hacia el delito, sino que se queden del lado correcto de la sociedad”.

Juan Daniel Oviedo: “Nosotros estamos convencidos de que la seguridad en Bogotá requiere autoridad, pero no la autoridad de hablar duro o asustar, sino la autoridad entendida como la legitimidad de hacer las cosas bien, de ser capaces de asumir la responsabilidad como alcalde. Tenemos que sentar en la mesa a la Policía, a la justicia, a la seguridad privada, a la ciudadanía y al Distrito para encontrar formas de un nuevo modelo gerencial y operativo del servicio de seguridad en la ciudad. Esto es la base para que, además de la tecnología, tengamos la oportunidad de que la economía de Bogotá nos ayude a generar empleo, a reducir pobreza y que una Bogotá 24 horas nos lleve a dinámicas más segur desde la economía de la ciudad”.

Publicidad

Rodrigo Lara: “Yo a los 8 años vi cómo asesinaban a mi padre, y una de las motivaciones que yo tengo aquí en esta campaña en mi lucha política es que ningún niño tenga que vivir eso que yo viví. Tienen mi palabra, déjenme a esos delincuentes por cuenta mía que yo me encargo de ellos. A los policías y militares los necesito en pie de lucha, yo sí les voy a dar las dotaciones que no les dan hace 5 años, yo les voy a dar patrullas en lugar de motos, pero los necesito comprometidos al 100%. Los necesito comprometidos con la seguridad y les quito el pico placa, un carro por hogar. Militares y policías retirados, los necesito sirviendo de nuevo al país y a la ciudad, los necesito armando frentes de seguridad, trabajando en la Secretaría de Seguridad, que va a ser una gran central de investigación e inteligencia para combatir a los delincuentes. Por último, pasamos de 2 a 20 el presupuesto para la seguridad, multiplico por 10 el presupuesto. La ciudad va a estar llena de cámaras, de tal manera que el delincuente sepa que cuando cometa un delito su cara o su placa va a quedar grabada”.

Carlos Fernando Galán: “La política del gobierno de Claudia López en seguridad ha sido un fracaso por dos razones. Primero, por su incapacidad para liderar la política, para articularse bien con la Policía. No es peleando, es liderando la Policía y en eso falló la alcaldesa. Segundo, porque se enfocó básicamente en perseguir solamente a pequeños delincuentes, y en Bogotá hay estructuras criminales que operan. Si uno no ve detrás de toda la estructura criminal, no logra resolver el problema. Un celular que se roban en Bogotá, ese ladrón ya sabe dónde puede llevarlo, dónde se lo compran y cómo entra en un mercado ilegal de celulares robados. Así con las motos, las bicicletas, los carros. Hay que cambiar el enfoque y eso es con investigación criminal y con inteligencia. Segundo, tecnología bien utilizada para garantizar que somos más eficientes con el recurso limitado que tenemos de policías. Tercero, enfrentar la problemática de denuncia, la gente no está denunciando porque piensa que no va a pasar nada. Tenemos que facilitar la denuncia para proteger a las víctimas y garantizar que están bien entrenados todos los policías, la Policía judicial, para que no haya errores en la judicialización que lleva que la gente sea detenida y luego liberada. Es con liderazgo y garantizando un cambio de enfoque que vamos a enfrentar las bandas delincuenciales que operan en Bogotá”.