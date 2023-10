Molano ordenaría el 1 de enero "reconstruir monumento a los héroes que destruyó la primera línea”

Bogotá tendrá nuevo alcalde a partir del primero de enero de 2024. En el debate Alcaldía de Bogotá se les consultó a los candidatos cuál sería esa gran decisión en caso de ser elegidos. Le contamos qué contestaron Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo.



Carlos Fernando Galán: “Vamos a hacer un consejo de seguridad en Ciudad Bolívar. No es sentarse la Fiscalía, el comandante de Policía y el alcalde a decir qué hay que hacer. Es hablar con la ciudadanía, sentarnos con la ciudadanía para discutir nuestra política de seguridad, que arranca desde el barrio para que la gente recupere la seguridad en su barrio y va hasta enfrentar a las grandes bandas. Se requiere de inteligencia, investigación, tecnología y protección a víctimas”.

Rodrigo Lara: “Organizo el ejército de seguridad conformado por militares y policías retirados. Ellos van a conformar frentes de seguridad en sus cuadras, negocios. A ellos les quito el pico y placa. Auditoría inmediata a los abusos de las fotomultas de los agentes de tránsito azules y a las grúas. Elimino el pico y placa de 10 de la mañana a 3 de la tarde y volvemos a la regla par e impar”.

Juan Daniel Oviedo: “Iniciaremos nuestro plan de 100 días en cinco localidades: Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar y Engativá para, a través de puestos de mando unificado, mejoremos los indicadores de seguridad. Iniciaremos la excepción del pico y placa al carro compartido y a los vehículos de seguridad privada y atención domiciliaria en salud. Iniciaremos los incentivos tributarios para que Bogotá funcione 24 horas y generemos más empleo”.

Jorge Luis Vargas: “Gabinete paritario, esta es una campaña sin mujeres. Vamos a hacer un gabinete paritario completamente y con ese gabinete paritario, una vez posesionado, nos vamos con la operación autoridad para Kennedy, donde vamos a dormir ese primero de enero, para acabar el Tren de Aragua, liderado por extranjeros, extorsionando a todo Bogotá, el que trafica con estupefacientes, el que vende las armas. Bogotá está mamada de tener miedo y de tener al Tren de Aragua”.



Diego Molano: “El primero de enero a las 12:05 de la noche, cuando yo sea alcalde de Bogotá, iniciaremos con la estrategia para desmantelar las bandas que se tomaron a Bogotá, esas bandas que hacen que los parques estén llenos de marihuana y los jíbaros prevaleciendo sobre las familias. Esas bandas que hoy atracan y roban y no les permiten a los ciudadanos sacar el celular. Estaremos allí firmando un decreto, el que ordena la reconstrucción del monumento a los héroes, que destruyó la primera línea”.

Jorge Enrique Robledo: “Voy a anunciar las mejores mujeres y los mejores hombres para hacer parte del gabinete de Bogotá, que me acompañen en la jefatura. Todos absolutamente pulcros, honrados, decentes, gente que trabaja en política con vocación de servidores públicos, no de politiqueros, no de arribistas, no de lagartos. Necesitamos gente que haga política con la idea de servirle al país, a Bogotá y no servirse de la gente”.

