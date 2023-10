Reviva el debate con candidatos a la Alcaldía de Ibagué en Noticias Caracol (Parte 1)

El Bus Colombia de Noticias Caracol llegó al Tolima y allí conversó con los candidatos a la Alcaldía de Ibagué. Miguel Ángel Villarraga, Marco Emilio Hincapié, Ricardo Ferro, Johana Aranda y el general Fernando Murillo fueron los que inicialmente tuvieron la oportunidad de hablar frente a nuestras cámaras y plataformas digitales.



En el debate, los políticos plantearon sus propuestas para superar los problemas de movilidad que están empezando a afectar a los habitantes de la región. Otro factor a mejorar es el agua potable, asunto que los candidatos a la Alcaldía de Ibagué prometen garantizar.

En la sección del sí y el no, los aspirantes respondieron a cuatro preguntas clave.

¿Usaría la fuerza pública para levantar las protestas?

Miguel Ángel Villarraga: No

Marco Emilio Hincapié: No

Ricardo Ferro: No

Johana Aranda: Sí

General Fernando Murillo: No

¿Usaría la fuerza pública para desbloquear las vías?

Miguel Ángel Villarraga: No

Marco Emilio Hincapié: No

Ricardo Ferro: No

Johana Aranda: Sí

General Fernando Murillo: No

¿Van a usar la fuerza pública para recuperar el espacio público?

Miguel Ángel Villarraga: Sí

Marco Emilio Hincapié: No

Ricardo Ferro: No

Johana Aranda: No

General Fernando Murillo: No

¿Recibiría el apoyo político de Alberto Santofimio?

Miguel Ángel Villarraga: No

Marco Emilio Hincapié: No

Ricardo Ferro: No

Johana Aranda: No

General Fernando Murillo: No