Reviva el debate con candidatos a la Alcaldía de Soacha en Noticias Caracol

El Bus Colombia de Noticias Caracol llegó al departamento de Cundinamarca y allí conversó con los aspirantes a la Alcaldía de Soacha Fredy González, Heiner Gaitán, Jesús Ochoa y Luis Agudelo.



En esta oportunidad, los aspirantes a la Alcaldía de Soacha comentaron sus propuestas para reducir la brecha de desigualdad y pobreza en municipio.

Así mismo, los candidatos abordaron el tema de seguridad y cómo actuarían para ayudar a combatir esta problemática.

Pese a que al principio de las contiendas electorales había diez candidatos, a menos de un mes de las elecciones ya dos de los aspirantes declinaron de continuar.

En la sección del sí y no, los aspirantes a la Alcaldía de Soacha respondieron a preguntas claves como las siguientes:

¿Están de acuerdo con la región metropolitana?

Fredy González: Sí

Heiner Gaitán: No

Jesús Ochoa: No

Luis Agudelo: No

¿Reducción a los impuestos?

Fredy González: Sí

Heiner Gaitán: Sí

Jesús Ochoa: Sí

Luis Agudelo: Sí

