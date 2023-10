Reviva el debate con candidatos a la Alcaldía de Villavicencio en Noticias Caracol (Parte 1)

El Bus Colombia de Noticias Caracol llegó al Meta y allí conversó con los candidatos a la Alcaldía de Villavicencio Walter Lacharme, Rodolfo Cruz, Hugo López, Ruby García.



En esta oportunidad, los aspirantes a la Alcaldía de Villavicencio comentaron qué acciones ejecutarían para enfrentar la inseguridad en la ciudad, que está disparada.

Así mismo, expusieron las acciones que realizarían para acabar con los cortes intermitentes de agua en Villavicencio.



En la sección del sí y no, los aspirantes respondieron a preguntas claves como las siguientes:

¿Estarían de acuerdo con la privatización de la Electrificadora del Meta?

Walter Lacharme: No

Rodolfo Cruz: No

Hugo López: No

Ruby García: No

¿Legalizarían la comercialización de la marihuana?

Walter Lacharme: No

Rodolfo Cruz: No

Hugo López: No

Ruby García: No