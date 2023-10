Si tuvieran $100 para mejorar Bogotá, ¿cómo los distribuirían? Vea lo que respondieron candidatos

Uno de los atributos de un buen gobernante debe ser la manera como administra los recursos que tiene. Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Robledo, candidatos a la Alcaldía de Bogotá, sacan papel y lápiz para hacer cuentas en el debate Caracol hoy .



Se les preguntó, a manera de ejemplo, cómo distribuirían los gastos para la ciudad si tuvieran $100. Aquí sus respuestas.

Diego Molano: “Bogotá tiene una prioridad fundamental que es la seguridad, de esos $100 vamos a destinar $30 para garantizar 3.000 policías para Bogotá y una megacárcel. En segundo término, tenemos que garantizar el funcionamiento del sistema de transporte público para terminar de construir el metro de Bogotá, el Transmilenio por la 68 y la avenida Ciudad de Cali, la avenida Caracas al sur con Transmilenio y las entradas y salidas de Bogotá. Por lo tanto, la inversión tiene que ser de $40. En tercer término, la reactivación de la economía, vamos a garantizar una inversión particular en el programa de construcción de vivienda, que hoy, gracias a la definición del Gobierno, que quita los subsidios de Mi Casa Ya, está afectando a la ciudad. Por lo tanto, para ello vamos a invertir $20 pesos, de modo que los bogotanos reactiven la economía y generen empleo. El resto del presupuesto se invertirá en un plan de choque para limpiar esta ciudad, un programa de embellecimiento”.

Jorge Robledo: “En mi programa está planteado sitio por sitio cuántos van a ser los gastos que vamos a mantener, por ejemplo, en pasaje cero de Transmilenio, en educación, en mujeres, etc. Pero yo voy a hacer una cosa que no creo que mis competidores se atrevan a hacer: le voy a hablar al Gobierno de los problemas económicos de Bogotá y voy a empezar una lucha, que espero se vuelva histórica, que es los alcaldes reclamándole al Gobierno nacional más recursos para Bogotá, para la Policía. Ya le planteé a Gustavo Petro que reduzca lo que cobra la Cámara de Comercio por matrícula mercantil. Es que el alcalde de Bogotá también tiene que hablarle al Gobierno nacional, no puede ser que Bogotá ponga y ponga y ponga impuestos para el presupuesto nacional y lo que le terminen devolviendo sean cifras menores. A Bogotá hay que defenderla, necesita que alguien le hable al Gobierno nacional y le exija más recursos para la ciudad”.

Juan Daniel Oviedo: “Bogotá debe destinar aproximadamente 84 para priorizar las actividades de educación, salud, hábitat, integración social y movilidad. Dentro de ese conjunto queremos tener una sobreinversión sobre la educación para fortalecer nuestro ecosistema de oficios y habilidades que cree un sistema de educación posmedia gratuita para 308.000 jóvenes; que en salud tengamos un recurso adicional para hacer frente a los cambios que va a definir la reforma a la salud. En movilidad queremos hacer una inversión muy fuerte en el inicio de la recuperación de la malla vial”.

Carlos Fernando Galán: “Importantísimo aumentar el presupuesto de seguridad, porque hoy de cada $100 se gastan $2 en seguridad. No lo haremos quitándole a salud o educación mucha plata, porque hay que tener claro que hay un presupuesto limitado. Pero vamos a triplicar la inversión que se hace en seguridad. Vamos a garantizar que la inversión en educación la ampliamos para que más jóvenes puedan acceder al proyecto Jóvenes a la U, que ese proyecto se multiplique a más jóvenes en Bogotá. Tenemos que invertir en temas de salud, Bogotá tiene que ampliar bien esa oferta. También que un nuevo sistema de manejo de residuos funcione, Bogotá está sucia, tenemos que conseguir más plata para que eso funciona bien”.

Rodrigo Lara: “Voy a hacer rendir esos $100 porque voy a cortar toda la politiquería que existe en las alcaldías locales, va a haber una política de austeridad en lo burocrático y generosidad en gasto social. De esos $100, $20 van para la política más ambiciosa de la historia en materia de seguridad: voy a llenar esta seguridad de cámaras de reconocimiento facial, más drones de reacción inmediata. Vamos a dotar mucho mejor a la Policía, dotaciones dos veces al año y a ellos les voy a quitar el pico y placa. Para política social son $25, un programa de 100.000 empleos, para jóvenes y un subsidio de desempleo, 60.000 cupos para comercios populares, restaurantes, gastrobares y mi política de cero hambre. $30 irán para educación, colegios con jornada extendida y niños haciendo deporte todas las tardes; $25 serán para la política de infraestructura más grande de la historia de Bogotá”.

Jorge Luis Vargas: “Lo primero es cuadriplicar el presupuesto de la seguridad, a dos billones de pesos al año. En inversión, más recursos para Jóvenes a la U, que más de %50 de jóvenes entren a ese emprendimiento. Otro porcentaje importante es para una Bogotá 24/7, esto tiene que ser una realidad. Vamos a invertir en un proyecto con la región metropolitana; el aeropuerto 2 de El Dorado, que ya están los planos, tiene que ser una realidad”.

El candidato Gustavo Bolívar había aceptado la invitación al debate Alcaldía de Bogotá, pero declinó a última hora.

