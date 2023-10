Un candidato a Alcaldía de Cartagena se arrepintió por recibir polémicos apoyos: “Cometí errores"

La Silla Vacía tuvo participación dentro del debate de los candidatos a la Alcaldía de Cartagena. Precisamente, desde ese medio de comunicación hablaron de los apoyos que los clanes y las casas políticas han dado a los actuales aspirantes.

Algunos de ellos manifestaron que no han recibido apoyos, otros admitieron que se equivocaron al permitir que algunos nombres estuvieran al interior de sus campañas.

Javier Bejarano: “Me llena de alegría que no me mencionen dentro de las candidaturas que tienen clanes detrás. Nosotros llegamos al Concejo en 2019 de manera histórica, sin comprar votos, eso nos permitió tener independencia para trabajar por los cartageneros. Si bien le di un voto de confianza a William Dau, en menos de 6 meses dije ‘hasta aquí’ y me convertí en opositor”.

Dumek Turbay: “Ante el grito desesperado de los cartageneros salí a los barrios, caminé por la ciudad y allí unos jóvenes me plantearon una estrategia de participación ciudadana: la fuerza de las ideas. Allí encontramos insumos para nuestro programa de gobierno, que es la base de la motivación de los cartageneros por nuestro proyecto. Mi independencia es mi mayor fortaleza”.

Publicidad

William García: “No tengo respaldo político y me arrepiento de haber permitido que algunos partidos me apoyaran en la pasada campaña. Cometí errores, hoy lo he reconocido, no fui a los debates, no tuve la oportunidad de manejar redes, tuve más tiempo en oficina que en las calles. He hecho una campaña independiente, sin respaldo político”.

Judith Pinedo: “Yo soy la candidata que no está en los clanes porque soy a la que todos atacan. Dejen el miedo. La gente sabe cómo he hecho política independiente. Yo llegué a la aspiración hace 3 meses y ninguna persona de las que están en las listas la nombraron ahora. Acepto parecerme a Dau en que soy integra, pero mis indicadores de gobierno son muchísimo mejores”.

Jacqueline Perea: “Todos los candidatos aquí han gobernado, soy la única que realmente viene de las bases populares. En ese sentido, a nosotros los líderes sociales nos toca duro. La política se hace con los políticos, allá ustedes si le ponen el nombre de clanes. Nadie nos está apoyando, nadie nos está financiando”.