Agarrón entre candidatos a Alcaldía de Bucaramanga en debate de Caracol: “¿Pastorcito mentiroso?”

Las discusiones entre candidatos a Alcaldía de Bucaramanga no se escaparon del debate de Noticias Caracol. Horacio José Serpa y Jaime Andrés Beltrán fueron protagonistas de una de estas situaciones.

Horacio José Serpa: Yo no he negado que soy liberal, yo no he negado mi partido, yo no he negado el apoyo de Cambio Radical. Estos señores que están a mi lado sí han negado los apoyos de clanes, de personas non sanctas, en cada una de sus campañas. Yo fui al polígrafo, el pastor Beltrán tiene el apoyo de Aguilar, el señor Fabián tiene el apoyo de Cárdenas, todo el mundo lo sabe, en la ciudad se conoce, entonces yo no tengo nada que esconder.

¿Yo como santandereano no tengo derecho a aspirar a la capital de mi departamento? ¿Yo, porque tuve la oportunidad de crecer públicamente, en el sector público, en Bogotá, aprender en el Senado de la República, conozca el Estado, no tengo el derecho de regresar a mi tierra y servirle a la capital del departamento? Eso me parece a mí bastante egoísta, es un pensamiento muy pequeñito.

Yo tengo la experiencia, conozco cómo funciona el Estado, quiero servirle a esta ciudad, eso no tiene ningún pecado, mi papá nació acá y murió acá, quién va a decir que Serpa no es santandereano, por Dios. Entonces, yo lo que le digo a todos estos amigos que dudan que Horacio José haya estado en Bucaramanga un tiempo, tengo la experiencia nacional para tocar esas puertas y precisamente hacer grandes obras.

Jaime Andrés Beltrán: Yo quiero hacer un llamado al respeto. Yo no puedo permitir que este señor genere una aseveración frente a mí. ¿Pastorcito mentiroso?, yo creo que eso es una falta de respeto y no va con este debate. Este es un debate de altura y le queda grande a él hacer esa aseveración y denigrar de mi fe, de mi labor, y eso creo que no es para este debate, creo que eso es para la calle, en la calle le queda bien, Horacio, acá no.

Yo esperaba más de su debate, esperaba más de sus argumentos, eso es un debate rastrero porque yo no me he metido ni con su familia ni con su fe. Segundo, en la lista de Jaime Andrés, de las tres listas que apoyan a Jaime Andrés, (que) haya personas cuestionadas. En todas las listas que nos están apoyando hay gente cuestionada, pero eso no me representa a mí, a mí me representa la gente que me ha elegido estos 12 años y en eso tengo que serle claro, pero es que todos miran para afuera, pero no han querido mirar para adentro. Hablemos con respeto, pero hablemos propuestas porque, si no, no vamos a ser propositivos. La gente está esperando propuestas.