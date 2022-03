Definidas casi todas las fórmulas vicepresidenciales, ¿la apuesta será por el voto afro?

Como nunca antes, la apuesta por la representación y el voto afro tiene un papel protagonista de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia. Es que la escogencia de las fórmulas vicepresidenciales de líderes pertenecientes a esta comunidad dejan ver algunas de las estrategias electorales de los candidatos.

Francia Márquez es la fórmula de Gustavo Petro.

es la fórmula de Gustavo Petro. Sandra de las Lajas Torres, la de Jhon Milton Rodríguez.

Luis Gilberto Murillo, la de Sergio Fajardo.

Marelen Castillo, la de Rodolfo Hernández.

Ceferino Mosquera, la de Luis Pérez.

Todos estos movimientos dan cuenta de lo que, para muchos expertos, más que una coincidencia es un mensaje directo.

“No lo habíamos vivido antes y este hecho atípico. Habla de esa lectura social que van a hacer los candidatos a la Presidencia ante el clamor de cambios, ante el clamor de necesidades y demandas insatisfechas con múltiples actores sociales”, explicó Patricia Muñoz, docente e investigadora en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.

Quienes analizan este nuevo escenario hablan también de conceptos como inclusión y deudas históricas.

“Se les otorgan ciertos ministerios que se considera que no son tan relevantes. Se ha tendido históricamente a entregar el Ministerio de Cultura y esto ha sido una forma de menospreciar a la población afro, a la que no se le han entregado cargos de una mayor relevancia, si se quiere decir, estratégica”, indicó Mauricio Jaramillo, politólogo y docente la Universidad del Rosario.

El estallido que ha atravesado el país reclama una agenda social que, de no trazarse, podría mandar al traste cualquier aspiración, aseguran los analistas.

“Se convierte en un mensaje de inclusión en los sectores que tradicionalmente no han estado representados: afro, indígenas, a las mujeres, a todos los sectores que han levantado la voz durante estos últimos años”, añadió Patricia Muñoz.

No obstante, esto no será suficiente si de por medio, según los analistas, no se traza una agenda medioambiental, de minorías y desarrollo sostenible.