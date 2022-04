Sergio Fajardo: "Esto no es Fico o Petro, confíen en mí"

El candidato a la Presidencia Sergio Fajardo aseguró que “hay que cuidar a Colombia”. “Esto no es Fico o Petro, confíen en mí”, dijo. El exgobernador dio detalles sobre cómo piensa materializar sus propuestas de campaña y envió un mensaje a los electores.

“Nosotros tenemos la capacidad de unir a Colombia, de sanarla, a Colombia hay que cuidarla, aquí hay mucho malestar y hay gente que le gusta eso para la confrontación. Tenemos que cuidar a Colombia porque si no esto se nos convierte en un polvorín con uno de los extremos”, manifestó.

El candidato de centro contempla realizar una reforma tributaria, una reforma laboral y garantizar la educación superior gratuita. Dijo que no eliminaría las EPS, sino que su propuesta busca transformar el modelo de salud.

“Nosotros proponemos una lucha frontal contra la corrupción, una apuesta decidida por la educación y el conocimiento para generar empleos dignos para transformar el mundo rural, para darles oportunidades a las mujeres, para enfrentar las desigualdades, incorporar el tema ambiental como parte de nuestro desarrollo, romper con esa desigualdad y esa pobreza que tiene nuestro país y luchar contra la inseguridad, construyendo la paz y una cultura ciudadana de la convivencia para que aprendamos a vivir entre nosotros y de la legalidad para enfrentar la corrupción desde el mundo de la educación”, explicó.

Fue enfático en la necesidad de seguir adelante con el proceso de paz, pero para todos los colombianos. Se refirió, en específico, a la audiencia de la JEP donde militares reconocieron los falsos positivos.

“Tenemos que avanzar en la construcción del proceso de paz, es necesario para Colombia, pero que sea para 50 millones. Lo que pasó ayer en la JEP, esa confesión de esos militares en Ocaña, Norte de Santander, describiendo cómo llevaron a unos jóvenes y los asesinaron para reclamar un premio. Lo que pasó eso no puede pasar en nuestro país. A mí me duele en el alma que nuestro país, el que nosotros queremos, el que yo voy a ser el presidente, no puede ser eso. Esto es para recordarles que tenemos que salir de esta violencia, esa confrontación permanente de la agresión, de la rabia, el miedo y esa corrupción que nos quita los recursos, y la violencia que nos quita las oportunidades”, anotó.