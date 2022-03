Demandarán la elección del hijo de ‘Jorge 40’ en una curul de paz

Con más de 14.900 votos, Jorge Rodrigo Tovar fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial de paz número 12. Asociaciones de víctimas, inconformes porque el hijo del paramilitar ‘Jorge 40’ llegara a representarlas, anuncian que demandarán su credencial.

"Ya estamos preparándonos para que ahora que el Congreso de la República comience sus sesiones tener un debate en el Senado, donde las personas candidatos que firmaron las cartas de renuncia van a expresar ante el país su inconformismo frente a la credencial que se gana el hijo de un victimario muy temido en esta región", señaló Dayro Bayona, vocero de víctimas.

Tovar es hijo del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo y su campaña estuvo rodeada de cuestionamientos. La corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible advirtió que por falta de garantías, en días pasados, renunciaron 17 candidatos a esta curul.

“Esta era para las víctimas que vivían en el territorio, que habían sido afectadas, que no tenían la posibilidad de participar en política, no para los hijos de los victimarios, no para las castas políticas que han empobrecido nuestra región”, añadió Bayona.

Uno de los que no renunció fue Roberto Lacouture, quien acepta los resultados que dieron como ganador a Jorge Rodrigo Tovar, pero tampoco los comparte: "Hay que seguir en la lucha, yo voy a seguir mi camino por las víctimas, voy a seguir luchando por esos pueblos que tanto necesitan de la presencia de nosotros. Hay que ayudar para que en las próximas elecciones no haya tanto dinero, que sea más a conciencia y no con tanto dinero como hubo".

Ante las denuncias en su contra, Jorge Tovar, conocido como ‘Yoyo’, reitera que también es víctima del conflicto y que trabajará a favor de las personas afectadas por su papá.