Denuncian acuerdo por debajo de la mesa entre Rodolfo Hernández y César Gaviria

El congresista Juan Carlos Losada se despachó contra su partido y lo señaló de haberse adherido bajo la mesa a la campaña de Rodolfo Hernández , luego de una reunión de bancada que ocurrió este miércoles, 8 de junio de 2022, en la casa del expresidente César Gaviria a la cual, según denunció, no fueron invitados parlamentarios que apoyan al Pacto Histórico.

"Yo jamás podré apoyar a un candidato que no cree en las instituciones y que quiere utilizar la Constitución de Colombia como si fuera un rollo de papel higiénico”, aseguró Juan Carlos Losada, durante plenaria en la Cámara de Representantes.

Losada retó a Rodolfo Hernández a que demuestre que no se ha reunido con dirigentes de otros partidos para hacer acuerdos políticos por debajo de la mesa.

"Que salga a decir que no ha hablado con el presidente César Gaviria, que salga a decir que no ha hablado con los senadores del Partido Liberal. Por eso, quiero hacer en esta bancada lo que no había hecho hasta el día de hoy y es anunciar mi voto será por Gustavo Petro", afirmó.

En defensa del liberalismo y César Gaviria salió el congresista Víctor Manuel Ortiz, quien desmintió las acusaciones de Losada.

"Que no quede un manto de dudas en la cual se diga que aquí se violentó o se tomaron decisiones a puerta cerrada. La decisión está tomada desde la primera vuelta”, afirmó.

Señaló que el partido no está apoyando ningún candidato y que la colectividad dejó en libertad a sus militantes para escoger entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en segunda vuelta.