Denuncian ataque a sede de la Colombia Humana en Bogotá

Militantes del movimiento Colombia Humana denunciaron una ataque o irrupción violenta a una sede de campaña en Bogotá. Tras romper rejas y vidrios una persona ingresó. La versión de la Policía señala que se trata de un habitante de la calle que concurre el sector, declaración que difiere de la del Pacto Histórico, que señala se trata de una persecución política en medio de la polémica por el “perdón social” que predica Gustavo Petro .

A propósito del tema, el candidato usó sus redes para explicar que “En mi programa de gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en rebajas de penas para nadie. Hemos defendido al máximo la autonomía de la rama judicial y su empoderamiento”.

Sobre su hermano y el paso que tuvo por la cárcel La Picota, en donde se reunió con condenados, señaló que “Juan Fernando Petro no hace parte de la campaña, no pertenece a ninguno de sus cargos directivos, no asiste ninguna de las reuniones de campaña”.

Esta es mi respuestas a las acusaciones hechas contra mi campaña. Tal ha sido la profusión de la desinformación que espero de todas mis amigas y amigos la mayor difusión.



Les solicito un RT pic.twitter.com/dDuHd9HzTR — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2022