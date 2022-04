Desde La Picota, Fico Gutiérrez criticó a Gustavo Petro: “No tiene autoridad moral para gobernar”

Fico Gutiérrez citó este lunes a una rueda de prensa en las afueras de la cárcel La Picota, en Bogotá. Allí no solo se fue lanza en ristre contra su rival político Gustavo Petro, tras el escándalo en el que se ha visto envuelto por la visita de su hermano Juan Fernando Petro a varios reclusos.

Federico Gutiérrez pidió a las autoridades correspondientes investigar cómo y por qué se autorizó la entrada de Juan Fernando Petro. Señaló que esto es un descalabro a la justicia.

“Más que hablar excarcelación para corruptos es hablar de cómo aumentar las penas a más de 40 años para los corruptos y que no tengan el mínimo de los privilegios. Segundo, muerte política para funcionarios corruptos, que no se puedan elegir de nuevo y que no puedan administrar recursos públicos. Tercero, llevar el total de los procesos de contratación al Secop II como elemento de transparencia que garantice la vigilancia ciudadana, aplicar los pliegos de contratación ya no solo para la obra pública sino para otro tipo de contratación”, dijo el candidato presidencial.