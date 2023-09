¿Diego Molano implementaría pico y placa para motos si es alcalde? Esto respondió el candidato

Noticias Caracol continúa escuchando las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para aliviar la movilidad de la capital de Colombia, uno de los dolores de cabeza de millones en la ciudad. El turno en esta ocasión es para Diego Molano.

Noticias Caracol: Empecemos conociendo su opinión frente a la movilidad de los bogotanos. ¿Cómo estamos?

Diego Molano: Bogotá está hecha un caos en movilidad, tres horas para hacer cualquier vuelta en Bogotá, es lo que dicen los bogotanos. Primera calificación de las ciudades más congestionadas del mundo, perdemos nuestra vida en un trancón en Bogotá.

Noticias Caracol: Ese es el problema. ¿Cuál sería la solución si usted llega a ser alcalde?

Diego Molano: Tres prioridades para la movilidad. En primer lugar, terminar un sistema de transporte multimodal, que se acabe este falso dilema que plantea que un metro, un Transmilenio, no. Vamos a hacer la primera línea del metro elevado que está contratado, lo vamos a terminar y lo vamos a poner a andar en el año 2027.

Segundo, vamos a contratar las obras complementarias, a seguir las obras complementarias, de Transmilenio en la 68, el Transmilenio en la Ciudad de Cali, Transmilenio de la Caracas al sur, las entradas y salidas de Bogotá. Está ya contratada la calle 13, que tiene Transmilenio y permite entrar y salir de una forma mucho más rápida de Bogotá.

La autopista Norte, la carrera Séptima y adicionalmente la ALO Sur. Si ejecutamos todas estas obras, Bogotá va a volverse a mover.

Noticias Caracol: ¿cuál es en su posición frente al pico y placa, lo dejaría tal como está, lo replantearía o lo acabaría?

Diego Molano: El pico y placa ya se agotó como modelo para la ciudad, lo vamos a cambiar para manejar a través de tecnología y modificando, utilizando horarios de los diferentes sectores económicos.

Noticias Caracol: ¿Y en cuanto al pico y placa para motociclistas?

Diego Molano: Definitivamente, no. Yo creo en la libertad y la libertad debería ser para que uno puede ir en su carro en una vía que no tenga huecos y que sea segura, que las motos puedan ir por las vías y que no haya esos huecos de la muerte, como ellos lo llaman, que puedan ir seguros, que lo mismo se puede hacer en una bicicleta o si quiere caminar.

Para lograrlo tenemos que ofrecer un buen sistema de transporte público también, para quien quiera bajarse de su carro, de su moto, bicicleta, tenga un Transmilenio, un metro que sea seguro.

Noticias Caracol: Usted habla de la ampliación de vías, pero esto se sumaría a las obras que ya se están desarrollando. ¿Cómo aliviar la movilidad mientras tanto? Porque solamente con estas obras ya es un caos.

Diego Molano: Pero Bogotá hoy tiene que aprovechar esta oportunidad, es que ya hay 59 billones de pesos en ejecución de obras. El próximo alcalde tiene que dedicarse a ejecutar, ejecutar y ejecutar.

¿Qué es lo que yo voy a hacer? Planearlas bien, pero obras las 24 horas del día. Es que no puede ser que los fines de semana dejen de trabajar en las obras o no los encuentra uno por la noche.

Noticias Caracol: ¿Cuál es su posición frente al corredor verde por la Séptima?

Diego Molano: No estoy de acuerdo, de hecho he firmado un informe… Ya sería por segunda vez que firmo una carta pidiéndole a la alcaldesa Claudia López que no continúe con ese contrato. Es un esperpento urbanístico que colapsaría el transporte en el nororiente Bogotá.

