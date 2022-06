División en el Pacto Histórico por designación de Roy Barreras como presidente del Senado

Una evidente división se ha dado dentro del Pacto Histórico por la posible elección de Roy Barreras como presidente del Senado el próximo 20 de julio. Según María José Pizarro, la decisión se tomó “de manera concertada, democrática y dialogada”.

Afirmó que el congresista electo “es la persona que tiene la idoneidad, la capacidad, la experiencia para sacar adelante las reformas que nos hemos propuesto. Priorizamos las reformas por encima de cualquier aspiración personal que podamos tener, o de cualquier aspiración política, partidista de quienes conformamos el Pacto Histórico”.

De manera concertada, democrática y dialogada, desde el #PactoHistórico hemos decidido postular a @RoyBarreras para la presidencia del Senado de la República.



Priorizamos las reformas que nos hemos propuesto por encima de cualquier aspiración personal o partidista. pic.twitter.com/sf9Zfu09EI — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 23, 2022

Sus palabras causaron molestia en miembros de ese movimiento como Alexander López, que no descartaba ser postulado también como presidente del Senado.

Le dijo a María José que “lo de Roy Barreras ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue, si vas a informar aférrate a la verdad. Esperaba más de usted”.

María José, lo de @RoyBarreras

Ni democratico

Ni concertado

Ni dialogado fue, si vas informar aférrate a la verdad.

Esperaba más de ud,

seguiremos luchando por el cambio @PizarroMariaJo https://t.co/BbmdJkHvnt — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) June 23, 2022

Gustavo Bolívar también cuestionó a la senadora electa. Sostuvo que respetaba y acataba la decisión, pero le pidió a su colega no decir “mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la ‘experiencia’, pero no, no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”.

Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo.

Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto. https://t.co/qo05GjPhVY — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 23, 2022

María José Pizarro respondió a estas críticas y dijo que de ella solo pueden esperar “lealtad a este proyecto. Es tiempo de trabajo colectivo, es tiempo de grandeza. Eso sí, defenderé la participación para las mujeres, así incomode”.

No se trata de aspiraciones personales, hablamos de sacar adelante las reformas que son el mandato de la gente. De mi solo esperen lealtad a este proyecto. Es tiempo de trabajo colectivo, es tiempo de grandeza.



Eso sí, defenderé la participación para las mujeres, así incomode! — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 24, 2022

