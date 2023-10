El costo de vida en San Andrés preocupa a los isleños: "Un plátano puede costar $10.000"

En la isla de San Andrés, más que votar por un partido político, muchas personas votan por amistad, lealtad o conveniencia. Noticias Caracol habló con los isleños y les preguntó, ¿por qué van a participar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre y qué esperan del gobernante a quien elijan?



La isla de San Andrés está contaminada de publicidad política, vallas, pancartas, pasacalles y afiches por doquier. Hay sitios donde el votar, los números y los partidos, es lo único que se ve. En este ejercicio democrático, para el isleño todo está permitido; muchos saben por quién van a votar y por qué.

Eilín Pérez, habitante de la isla y dueña de un restaurante dice que, "vamos a votar por ese candidato que ha estado más cerca a nosotros, que ha tenido más empatía. Esa son nuestras convicciones". También afirma que su voto por el aspirante será por "lealtad".

En los barrios más humildes de San Andrés, el anhelado cambio es casi una súplica. "Que voten a conciencia, que sepamos elegir, ya está bueno de tanto engaño, es la hora de que nosotros cambiemos la isla", expresa Jhon Ospinol, ciudadano de Tapitas.

Doña Alicia Reyes, otra residente del archipiélago, habla de "¡ojo!, votar como se debe". Ella está convencida de que su candidato la convence por las propuestas que tiene. "Habla de la educación, la salud y el turismo". Esta mujer está segura de que su voto será a conciencia.

Publicidad

Sin embargo, en la política hay de todo, ya que algunos deciden que no votarán. "No voy a votar porque no confío en los políticos. Hay gente que vende su voto por 100.000 o 50.000 pesos y ya van a votar", asegura un ciudadano de San Andrés, que denuncia que hay personas que dicen que van a votar "porque por ahí están dando 200.000 pesos", lo cuál le indigna a este isleño, "no estoy de acuerdo", enfatizó.

En San Andrés se elegirá el próximo 29 de octubre a un gobernador, el alcalde de Providencia y 12 diputados a la asamblea departamental, u 11, si el segundo a las elecciones a gobernación, acepta la curul.

El costo de vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de los más altos del Colombia, según las estadísticas del DANE. Noticias Caracol habló con los habitantes acerca del costo de los alimentos y los precios son escandalosos.

Publicidad

En la isla, el 62% de las construcciones son casas, el 31% apartamentos y el 6% son cuartos en donde viven los nativos que no tienen duda que el costo de vida en San Andrés, es muy alto. "Un apartamento aquí lo conseguimos en 1.500.000 pesos y hasta piden depósito", dice Martha Martínez, habitante local.

Los alimentos a la isla llegan en avión y son repartidos en motos por las tiendas de barrio, ya que no hay plaza de mercado. En los barrios hay lugares en donde se consiguen frutas, verduras, legumbres y hortalizas, a precios muy elevados.

El costo de los alimentos es tan alto que algunos habitantes denuncian que un solo plátano puede llegar a costar 10.000 pesos, el arroz puede costar $5.000 la libra, y hasta un limón puede llegar a valer 2.000 pesos. Aunque parezca increíble, el pescado en San Andrés también es costoso, tanto que una libra de pescado puede llegar a los 12.000 pesos.

Medir el costo de vida en la isla puede llegar a ser incierto, ya que desde 2018, el índice del precio al consumidor que hace el DANE incluye a San Andrés e un grupo denominado como "otras ciudades", en el que sitios como Leticia, Barranca, San José de Arauca o Yopal aparecen, una decisión que no se acerca a la verdad, dicen los isleños.