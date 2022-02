El mensaje de Álvaro Uribe a Gustavo Petro: “Recíbame a ver si no me vuelven a decir paraco”

El expresidente Álvaro Uribe causó revuelo entre sus seguidores y contradictores políticos luego de un inusual guiño a Gustavo Petro, precandidato a la Presidencia del Pacto Histórico, la otra orilla de su partido, el Centro Democrático.

“Al repartir esta carta a mis compatriotas en San Juan de Girón, Santander, que amablemente la han recibido, un joven me gritó: ‘Uribe paraco’, yo le dije: ‘hombre, mi abrazo’ y estaba pensando lo siguiente. Se robaron a SaludCoop, a Caprecom, y a CafeSalud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro”, expresó Álvaro Uribe.

Publicidad

Por esa razón le pidió si lo recibe en su grupo político.

“Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista del congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó paraco yo dije, bueno, si el doctor Petro me recibe en su grupo político es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, manifestó.

Publicidad

Desde San Juan de Girón, Santander.



Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022

Para muchos es una forma de lanzar críticas a Petro y a las cuestionadas adhesiones a su campaña. Asimismo, una estrategia en medio de los abucheos que ha enfrentado el expresidente en algunas ciudades.