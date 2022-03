El nuevo look de Rodolfo Hernández generó revuelo en redes sociales

El candidato a la presidencia Rodolfo Hernández ha sido objeto de todo tipo de comentarios, luego de que publicara una nueva publicidad en la que lo que más llama la atención fue su nuevo peinado y color de cabello.

El candidato presidencial compartió una nueva propaganda política en la explica cómo se debe votar por él en las próximas elecciones al Congreso, este próximo 13 de marzo.

Publicidad

“No me busquen en el tarjetón de consulta, porque ahí no me van a encontrar. Yo no consulto a los políticos, consulto al pueblo colombiano”, expresó.

Publicidad

Sin embargo, lo que más llamó la atención entre los espectadores en la publicidd fue el nuevo peinado que luce el ingeniero. Su cabellera luce más poblada y de un color más castaño al habitual. Muchos no desaprovecharon la oportunidad para elogiar a Hernández , destacando que el cambio le sentaba muy bien. “Luce increíble”, “Qué bien le queda este nuevo estilo”, fueron algunos de los comentarios positivos.

No obstante, tampoco faltaron las críticas y los memes frente al nuevo estilo del candidato. “No lo busquen, está en la peluquería”, “El peluquín no le queda”, “Que no lo busquen en el Vichada que allá no lo van a encontrar porque no sabe dónde queda”, concluyeron en la campaña publicitaria.

Publicidad