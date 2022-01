Alejandro Gaviria sobre enfrentamiento con Íngrid Betancourt: “Electoralmente tendrá consecuencias”

Un abrazo y apretón de manos fue el nuevo motivo de la discordia en la Coalición Centro Esperanza. Fue entre Alejandro Gaviria y Germán Varón, senador de Cambio Radical, cuando este anunció su respaldo al candidato.

Íngrid Betancourt y Sergio Fajardo rechazaron ese apoyo, advirtiendo que no permitirán la llegada de maquinaria política.

Publicidad

Vea más: Alejandro Gaviria llama mentirosa y desleal a Íngrid Betancourt

“Si uno llega amarrado con personas que lo han apoyado, que le han traído votos, que son endosables, pues, cuando se llega al gobierno, esta es la historia de todos estos años, un presidente aun con buenas intenciones queda amarrado”, indicó Íngrid Betancourt.

Alejandro Gaviria reaccionó contra Íngrid Betancourt, quien inició los cuestionamientos, calificando su posición de hipócrita y oportunista.

Publicidad

“Que ella me acuse de politiquero y clientelista es un despropósito, una cosa que no tiene ningún sentido”, indicó el exrector de la Universidad de los Andes.

Pero el tema no quedó ahí. Esta situación llevó a Íngrid Betancourt a lanzar una advertencia, que fue respondida por Gaviria.

Publicidad

“Es imposible que Cambio Radical entre a la coalición, es simplemente imposible”, dijo.

“Cambio Radical no está en la coalición, eso quiero repetirlo una y otra vez. No está entrando”, señaló Gaviria.

Publicidad

En medio de esta polarización, Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria coinciden en algo.

“No, no me voy a ir de la coalición, porque la coalición es un espacio donde debemos dar la pelea”, dice Betancourt.

Publicidad

“Yo no voy a renunciar a la coalición, no tengo por qué renunciar. Si ellos quieren tomar una decisión distinta, tendrán que hacerlo de manera unánime, pero yo no tengo ninguna razón. He cumplido al pie de la letra los acuerdos”, indicó, por su parte, Gaviria.

También, hay coincidencias entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

Publicidad

“Todo tipo de pelea pública que muestre la discrepancia, y no saberla tratar, es dañina”, asegura Sergio Fajardo.

“Esto nos hace daño, esto electoralmente va a tener consecuencias adversas, tenemos que hacer un último esfuerzo para que esto salga adelante”, analizó, por su parte, Gaviria.

Publicidad

Le puede interesar: Inseguridad en Colombia, uno de los temas principales en la agenda de precandidatos presidenciales

Al final del día, la coalición convocó una nueva reunión para tratar de superar el impasse que Íngrid terminó definiendo así: “La unión está basada sobre la confianza y esa confianza fue la que se rompió”.

Publicidad

A pesar de la polémica, Alejandro Gaviria recibió este miércoles, 26 de enero de 2022, más apoyos a su candidatura. Esta vez, de los exministros liberales Rafael Pardo y Eduardo Díaz Uribe.