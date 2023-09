Alexander Vega alertó que "hay bandas criminales constriñendo a los electores" en 4 departamentos

El registrador Alexander Vega emitió dos alertas en el marco del foro de Garantías Electorales organizado por el diario El Tiempo en Bogotá. Una tiene que ver con los ataques cibernéticos que se han dado en las últimas horas en varias entidades, pero también habló sobre la incidencia de grupos armados en las elecciones regionales del 29 de octubre.



Alexander Vega hizo referencia al constreñimiento electoral que se estaría dando en al menos cuatro departamentos, donde grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC estarían obligando a algunos electores a votar por ciertos candidatos.

“En los propios comités de seguimiento electoral en departamentos como Nariño, Cauca, Norte de Santander y Sucre, ya hay bandas criminales constriñendo a los electores. ¿De qué manera? Los convocan a las áreas rurales y les dicen ‘hay que votar por este candidato’. Ya tenemos una lista de candidatos de acuerdo a las denuncias hechas por la misma ciudadanía. Por lo menos, el candidato tendrá que explicarle a la Fiscalía el porqué una bacrim está diciendo que deben votar por él”, expresó.

Este es un llamado que le ha hecho el registrador Alexander Vega a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estas denuncias. Según el funcionario, ya se han identificado por lo menos siete candidatos a la Alcaldía de Sucre y dos en el departamento de Nariño, más exactamente en Ricaurte.

Otra de las alertas que se dio en medio de este foro tiene que ver con un oficio que emitió el tribunal de Buga, en el departamento de Valle del Cauca, que ha manifestado que no enviará jueces a la comisión escrutadora. Esto obedece al miedo y a la alteración del orden público que se ha venido presentando en los últimos días.

Publicidad

“Nos está llegando un oficio de la presidenta del tribunal de Buga (de) que no van a designar personal del Consejo Seccional de la Judicatura en esta ciudad, a raíz de las amenazas y explosiones que han ocurrido en los juzgados. También me comunican que no van a designar comisiones escrutadoras, debido al gran problema de orden público", agregó.

Cabe mencionar que la comisión escrutadora es la encargada de dar a conocer los votos, el conteo oficial de las elecciones y de ahí su importancia.