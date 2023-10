Candidatos a la Alcaldía de Bogotá cuentan qué harán con contratistas que incumplen con las obras

En el Radar de la Política les preguntamos a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá qué harán con los infames contratistas que dejan abandonadas las obras y le meten la mano al bolsillo de la ciudad. Vea lo que proponen.



Diego Molano: “A los contratistas irresponsables se les acabó la guachafita en Bogotá. No vamos a permitir que, como esas 16 obras de valorización que tienen los bogotanos, no se terminen. Por el contrario: contratista que no termine la obra no podrá volver a contratar con el Distrito. En segundo término, las obras de valorización se pagarán después de que se terminen. En tercer término, vamos a garantizar que si una obra no se termina se les devuelve la plata a los bogotanos”.

Juan Daniel Oviedo: Propone crear una unidad de gestión y cumplimiento que revise todos los frentes de obra “para que el seguimiento continuo prevenga malos comportamientos en los contratistas que generan daños a todas las personas que habitamos Bogotá. Segundo, una reforma a la gobernanza de las obras públicas en Bogotá para convertir el IDU en la Agencia Distrital de Infraestructura que permita que los estándares transversales de obra pública faciliten la ejecución de obras”.

Jorge Luis Vargas: “Es uno de los temas más sensibles de la ciudad. Fiscalía, Contraloría y Procuraduría tendrán que investigar a funcionarios corruptos, pero también a los contratistas que le están incumpliendo a Bogotá: cárcel para ellos. Hay un detrimento patrimonial muy grande, las investigaciones tendrán que ser las más severas a partir del primero de enero. Esperamos que haya condenas efectivas para todos estos corruptos que le han incumplido a Bogotá”.

Jorge Enrique Robledo: “Los contratistas que no le cumplan a Bogotá, causándole graves daños a la ciudad, deben ser ejemplarmente sancionados con, por ejemplo, prohibirles durante largos periodos volver a contratar con el Estado. O sea, que tengan que esmerarse para cumplir y no como en buena medida hoy sucede, que incumplen y no les pasa nada”.

Rodrigo Lara: “Hay obras inconclusas porque hay mala supervisión, desidia de la alcaldía y mucha corrupción en la planeación. ¿Qué voy a hacer? Primero, combatir la corrupción en las alcaldías locales, responsables de esas obras paralizadas con polisombras. Segundo, apretar a los contratistas sabandijas a los que les gusta mamar gallo. Con supervisión los obligamos a entregar a tiempo”.

Carlos Fernando Galán: “Vamos a ser implacables con los contratistas de obra en Bogotá, vamos a estar vigilándolos desde la misma alcaldía, esto requiere que el alcalde esté vigilando las obras permanentemente para no tener obras que demoran mucho más de lo pactado y tener obras tortuga, que cuesten mucho más de lo pactado. Ese va a ser un eje de mi propuesta para garantizar que Bogotá termina sus obras, entran en operación y les mejoramos la vida a los ciudadanos”.