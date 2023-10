Candidatos a la Alcaldía de Bogotá y sus curiosas anécdotas: uno terminó encerrado en un cementerio

La campaña de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre sigue encendida y en medio de ella los candidatos a la Alcaldía de Bogotá recordaron curiosas anécdotas de sus correrías.



Esto contaron Diego Molano, Nicolás Ramos, Jorge Enrique Robledo, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, el general (r) Jorge Luis Vargas y Carlos Fernando Galán, algunos de los aspirantes al Palacio Liévano:

Diego Molano

La firma más rápida del oeste es la anécdota que más recuerdo de esta campaña. En la calle 170 con autopista, justo en el portal, encontré a una mujer a la que le pedí la firma para que me pudiera escribir la alcaldía y me dijo 'te doy 20 segundos para que me convenzas de por qué firmar por ti a la Alcaldía de Bogotá'. Me fui caminando y corriendo alrededor de ella, al final del puente peatonal logré su firma y esa firma me contribuyó a que hoy pudiera ser candidato a la alcaldía por el movimiento Reconstruyamos Bogotá.

Nicolás Ramos

Les voy a contar una incidencia que tuvimos con la máscara grabando un video en el cementerio Chapinero: nos dejaron encerrados porque estábamos hablando de cómo estamos enterrando con las bolsas plásticas nuestro medio ambiente.



Jorge Enrique Robledo

Un día al coordinador de la campaña se le ocurrió, como una genialidad, que nos fuéramos por la carrera 30 y yo en la parte de arriba de un campero saludando al electorado y, al principio, un solazo horrible que me insolo casi y, después, se fue el sol y empezó un frío que casi me congela, inolvidable, por supuesto, ese paseo.

Juan Daniel Oviedo

Si se trata de anécdotas, creo que la más importante es que nunca me imaginé que en esa campaña para la Alcaldía Bogotá fuera a renacer. Simplemente por intereses políticos, politiqueros, falsas noticias, estuvimos cancelados e invisibilizados durante casi un mes en este ejercicio democrático de participar en las elecciones de la Alcaldía de Bogotá y qué bueno saber que el martes pasado, preciso justo cuando íbamos pasando por el centro comercial San Martín, que es la sede del Consejo Nacional Electoral, recibimos las noticias de todos los medios de comunicación que habían rechazado la ponencia que revocaba nuestra candidatura y, por consiguiente, aquí estamos en la calle, en nuestra principal sede, haciendo alianzas con la gente y, sobre todo, buscando soluciones para ir 'Con toda por Bogotá'.

Rodrigo Lara

El momento más bonito que yo he tenido en campaña es una vez en un parque, muy cerca de un colegio, y se acercó una madre cabeza de hogar y me dijo usted fue el autor, usted expidió la ley, que prohíbe el porte y el consumo de drogas aquí en el entorno del colegio y en los parques. Yo se lo quiero agradecer de corazón, porque gracias a eso mis hijos hoy van a un colegio que no tiene droga, necesitamos un alcalde que garantice que eso se aplique con mucha firmeza.

General (r) Jorge Luis Vargas

Anécdotas han sido varias, como la persona que me persiguió varias cuadras para que le firmara el libro ‘Así fue’, que realicé. Dos, una señora que me pasó a su mamá y ella estaba llorando de la emoción por verme, pero la que más me ha marcado fue en el barrio Lucero medio, en la localidad Ciudad Bolívar, iba a subir a hacer volanteo, a hacer campaña y me impidieron subir porque ese día había toque de queda y cerraron los establecimientos los delincuentes que estaban haciendo un velorio de una persona fallecida en un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Ese es el síntoma de cómo Bogotá está tan mal en seguridad y por falta de orden.

Carlos Fernando Galán

Me ha conmovido muchísimo la reacción de los recicladores en Bogotá a la propuesta que le he presentado a la ciudad. Me he encontrado con varios de ellos y me han manifestado su cariño, su apoyo. He planteado que son una población que cumple una labor realmente heroica, que todos tenemos que apoyar, y en mi propuesta está incluida una dignificación de esa tarea que cumplen para Bogotá. No les voy a fallar.