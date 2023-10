Candidatos a la Alcaldía de Medellín sobre salida de Daniel Quintero: “Nunca le interesó la ciudad”

La renuncia de Daniel Quintero para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui fue cuestionada por los candidatos a la Alcaldía de Medellín Rodolfo Correa, Paulina Aguinaga, Juan David Valderrama, Liliana Rendón y Luis Bernardo Vélez. Esto fue lo que dijo cada uno.



“Es una falta de respeto con la ciudad, Medellín necesita alcalde y no que Federico Gutiérrez y Daniel Quintero la utilicen para reencauchar o lanzar fallidas candidaturas presidenciales. Medellín no puede seguir en esta polarización, mi candidatura no tiembla ante de la renuncia de Daniel Quintero para aspirar en cuerpo ajeno”: Paulina Aguinaga.

“Siquiera renunció Quintero. Demostró lo que todos habíamos sospechado, que nunca le interesó la ciudad. Una administración plagada de escándalos de corrupción, de politiquería y que nos deja unos grandes retos: recomponer la confianza, devolverle a la ciudad del orden, el equilibrio y la buena gerencia que nunca debimos haber perdido”: Rodolfo Correa.

“Una persona que no dignifica lo público, por fortuna en un mes ya será pasado para Medellín esta gestión y será un triste recuerdo, un mal recuerdo de Medellín esta administración. Esperemos que la democracia el 29 de octubre salga masivamente a votar por propuestas, por ideas y por la unidad de Medellín”: Juan David Valderrama.

“La renuncia es un golpe muy fuerte a la democracia y especialmente a la historia de Medellín, a la pujanza, a los aguerridos, a la berraquera que hemos tenido siempre para pasar por las buenas cosas y las malas cosas. Siempre tenemos esa capacidad de recuperación”: Liliana Rendón.

Publicidad

“Hace mucho tiempo esta ciudad está sin gobierno, esta ciudad no tiene ruta, esta ciudad está confundida. Por eso hoy reclamamos que haya un gobierno que de verdad esté pensando en un proyecto colectivo, no queremos más polarización, más egos ni más desesperanza”: Luis Bernardo Vélez.

Federico Gutiérrez, que ha expresado diferencias con Daniel Quintero y Juan Carlos Upegui a través de las redes sociales, esta vez no las usó para referirse al tema. Un equipo de Noticias Caracol intentó contactarlo, pero prefirió guardar silencio por el momento.