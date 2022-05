Candidatos presidenciales explican cómo combatirían la alta inflación en Colombia

El aumento de la inflación en Colombia tiene en vilo a los ciudadanos y muy golpeados los bolsillos. Consultamos a los candidatos presidenciales y esto es lo que proponen para mitigar el impacto.

John Milton Rodríguez

El alto costo de la vida en Colombia se tiene que enfocar en este momento en la canasta familiar, la reducción en la intermediación del campo a las mesas de los colombianos tiene que ser mucho menor, hay que eliminar ciertos peajes, pausar otros, reducir los impuestos en la sobretasa a la gasolina, que facilite que el costo sea menor, la intervención debe ser inmediata

Luis Pérez Gutiérrez

En Colombia no tenemos una entidad que haga control de precios, que defienda al consumidor, hay que crear la contraloría de defensa al consumidor y acabar todas esas superintendencias que no están haciendo absolutamente nada. El IVA hay que bajarlo del 19 al 6 %, y eliminando todas las exenciones tributarias recogemos más dinero y bajamos costo de vida al 13%

Enrique Gómez

Se han tomado algunas medidas en las tasas de interés por el Banco de la República, pero eso toma tiempo. Urgente controlar la inflación alimentaria estimulando los agricultores con un tiempo difícil, un clima lluvioso que ha anticipado o alargado muchas cosechas para pequeños y grandes agricultores tiene que ser una realidad práctica y no una teoría del Gobierno

Gustavo Petro

Si queremos disminuir la inflación en Colombia tenemos que disminuir el precio de los alimentos y eso implica producirlos en Colombia, eso implica que los insumos sean subsidiados para la producción agraria, eso implica que podamos comprar cosechas a los campesinos, eso implica que podamos llevar esas cosechas a la tienda, sistema de alimentación a los barrios populares para disminuir el hambre en Colombia

Sergio Fajardo

Nosotros estamos en Boyacá que es despensa de nuestro país, cerca del 50% de la papa que se produce en Colombia viene de acá de esta tierra, todos necesitamos papa para nuestra dieta. Entonces, lo primero es que el Gobierno nacional se tiene que encargar de conseguir los insumos donde sea que se pueda conseguir para traerlos acá y a nuestros campesinos

Federico Gutiérrez

Yo he propuesto que se dé de manera clara y rápida algo que he denominado el bono de gratitud económica, donde se le pague mejor a la gente, donde se le dé un bono adicional a la gente que ayude también a subsanar esa alza de precios en los alimentos y de muchos otros insumos