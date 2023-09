Candidatos revocados por el CNE han tomado medidas contra la decisión: “Tenemos todos los derechos”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta este viernes, 29 de septiembre de 2023, para terminar de resolver las miles de demandas contra las candidaturas. En El Radar de la Política, ubicamos a los candidatos revocados cuyos casos han sido los más sonados y los más visibles de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.



Cabe mencionar que las determinaciones de la máxima autoridad electoral han sido cuestionadas por el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que señala que están afectando el derecho a ser elegido de alternativas políticas en las diferentes regiones.

Entre los candidatos revocados se encuentran el ingeniero Rodolfo Hernández, aspirante a la Gobernación de Santander; Tulio Gómez, a la Gobernación del Valle del Cauca; el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira; la exgobernadora Oneida Pinto, a la Alcaldía de Albania; la hermana del gobernador de Magdalena Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, a la Alcaldía de Santa Marta, y la prima del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Liliana Ramírez, a la Alcaldía de La Estrella, en Antioquia.

Muchos de estos candidatos revocados han tomado medidas contra esta decisión y han manifestado que continuarán con sus aspiraciones electorales. Este es el caso de los cuestionados Oneida Pinto y Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, en La Guajira.

Es importante recordar que la candidatura de Samuel Santander Lopesierra a la Alcaldía de Maicao fue revocada por tener historial de haber pagado una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, sus seguidores no aceptan que se le quite la posibilidad de ser elegido.

“No voy a claudicar, seguimos pidiéndole sabiduría celestial al creador para que todas las cosas se nos puedan dar. Tenemos todos los derechos nosotros a hacer y a proceder con los otros pasos a seguir”, expresó Santander Lospesierra frente a la decisión del CNE y señaló que luchará jurídicamente ante la decisión que hoy lo dejaría por fuera del proceso electoral.

En cuanto a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, su candidatura fue revocada por cuenta de fallos de responsabilidad fiscal. Pese a esto, sus aspiraciones para la Alcaldía de Albania continúan.

“Nos revocaron la inscripción, pero nosotros interpusimos unos recursos y, además de eso, utilizaremos todos los mecanismos que la ley colombiana nos dé para poder proteger mi derecho político”, aseveró Pinto.

La exgobernadora dijo que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares y que además interpondrá una tutela.

Por su parte, Rodolfo Hernández no solo presentó una tutela contra la Procuraduría y el CNE ante el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, sino que también solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el pasado falló en el a favor del presidente Gustavo Petro en condiciones con precedentes similares.

Otra cosa que es importante resaltar es que los candidatos revocados van a seguir apareciendo en el tarjetón electoral el próximo 29 de octubre, aunque su elección no tendría efecto jurídico alguno, según expertos.

“La mesa de votación no debe contar esos tarjetones marcados a nombre de esas personas, pero si lo hiciera no tendrían efecto jurídico. Sin duda generarían un problema político si una persona de estas obtiene la mayoría de votos y son contados por los jurados de votación. Como fue revocada su candidatura, generaría un hecho político, diciendo que tiene el respaldo ciudadano, pero que no pudo acudir válidamente a la elección”, explicó el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.

Adicionalmente, el experto señaló que esta problemática se debe a una mala organización del Consejo Nacional Electoral. "El CNE no tuvo la suficiente celeridad ni la diligencia para tramitar desde el principio todas estas solicitudes, para haber tenido decisiones oportunas que no se dieran tan próximas a las elecciones", aseveró.