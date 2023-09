Carlos Fernando Galán cuestiona a Petro por convocar marchas: "No se meta en la campaña política"

En el radar de la política de este miércoles, 27 de septiembre, están entre otras las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. A propósito del tema, Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, cuestionó al gobierno.



“Lleva un año el gobierno del presidente Petro y en ese año se han dedicado a tratar de parar proyectos. El metro, la Boyacá, inclusive redujeron los recursos para Ingreso Solidario para Bogotá. Y, claro, se preocupan porque ven que van a perder y están preocupados y por eso lanzan esta estrategia de tomarse Bogotá. Eso es participación indebida en política, eso es lo que el presidente Petro cuando era senador denunciaba que lo hacían otros gobiernos. Yo le pido presidente, no se meta en la campaña política, respete la democracia. Yo voy a seguir haciendo campaña, defendiendo Bogotá, no defendiendo un proyecto político nacional del otro, del uno, no, defendiendo a los ciudadanos de Bogotá”, aseguró Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo.

De otro lado, el candidato de Cambio Radical, el general en retiro Jorge Luis Vargas, cuestionó de dónde sacan la plata para organizar esas marchas.

“En esta madrugada bogotana incrementan las dudas sobre el financiamiento de la presencia de diferentes agrupaciones en Bogotá, indígenas, ONG, etcétera. De dónde salió esa plata, quién la autorizó, cuál es el modelo de contratación, por qué, cuál es el motivo de inversión o de gasto de mantenimiento para que se dé eso en Bogotá. Hoy, a las 7:00 p.m., carrera Séptima con calle de 67, hagamos sonar todo lo que tengamos contra esta injerencia política en Bogotá”, fue el mensaje del aspirante Jorge Luis Vargas respecto a las marchas del 27 de septiembre.

Al candidato Diego Molano, quien le había pedido por medio de una carta al presidente Petro que lo dejara participar en las reuniones convocadas por el jefe de Estado en diferentes localidades de Bogotá, recibió la respuesta de la Casa de Nariño.



En una misiva, firmada por Carlos Ramón González, jefe de despacho presidencial, le dicen a Molano que estas reuniones “no son de carácter político electoral” y por lo tanto no es posible atender favorablemente ese requerimiento.

Sobre las marchas de este 27 de septiembre, Diego Molano dijo: “Hoy Bogotá está bajo amenaza, inicia la toma del presidente Petro, primero con manifestaciones pagadas con nuestros impuestos y lo que no podemos permitir es que haya violencia por parte de la primera línea o influencia en las elecciones utilizando recursos públicos para pagar subsidios a los ciudadanos. Llamamos la atención de la alcaldesa, todos los mecanismos operativos, estratégicos y tácticos para proteger a los bogotanos, que no permitan destrucción o, sino, que los capturen y judicialicen. Llamado a las autoridades de control que no permitan el uso de esos eventos para financiar o apoyar al candidato del gobierno Gustavo Bolívar. Las elecciones en Bogotá las vamos a garantizar, deben respetar a la capital”.

Por su parte, el candidato Gustavo Bolívar anunció que participará en la movilización, pero pidió que nadie lleve publicidad que respalde su campaña.

“Mañana marcho para respaldar las reformas sociales del Gobierno. Estaré a las 9:00 AM en el Parque Nacional. Favor no llevar publicidad de #BolivarTuAlcalde ni gorras, ni banderas, ni pancartas. Solo propaganda de apoyo al Gobierno”, escribió en la red social X.

Los demás candidatos a la Alcaldía de Bogotá no se han referido a las marchas.

De otro lado, Jorge Enrique Robledo se pronunció respecto al escándalo revelado por Noticias Caracol sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en el departamento del Casanare.

“Muy grave el nuevo escándalo que ha estallado sobre ciertos respaldos políticos en la campaña de Gustavo Petro en el departamento de Casanare. Muy grave para la democracia que la vieja y la nueva politiquería se financian con fuentes como la de Odebrecht o con aportes ilegales. En contraste, nuestra campaña se financia con fuentes que no nos avergüenzan y con el aporte gratuito de nuestros voluntarios que actúan convencido de las ideas que estamos defendiendo. Bogotá requiere un cambio, pero no cualquier cambio, debe ser un cambio transparente, honesto y sin corrupción, que nos permita gobernar con las manos tan limpias como las tenemos ahora”, dijo Robledo.