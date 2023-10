Carlos Fernando Galán denunció ataque con noticias falsas a su campaña electoral

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán está denunciando guerra sucia. En redes sociales y aplicaciones de mensajería circulan imágenes con información falsa donde se afirma que el político es investigado por corrupción y que supuestamente él mismo afirmó ser el candidato de Claudia López y Enrique Peñalosa.



La información fue replicada con el estilo que maneja el medio El Tiempo, por lo que desde este informativo aseguraron que lo expuesto es completamente falso y evidencia una clara manipulación de la identidad de marca del periódico en redes sociales.

Incluso, la campaña de Carlos Fernando Galán lanzó una cuenta en X, anteriormente Twitter, para desmentir decenas de afirmaciones este viernes, 13 de octubre de 2023.

También hubo fake news (noticias falsas) en la campaña de la Alcaldía de Bucaramanga. Medios regionales difundieron una supuesta carta firmada por el expresidente César Gaviria asegurando que ante el retiro de Horacio José Cerpa de la contienda electoral dejaban en libertad a sus simpatizantes para sumarse a la campaña de su preferencia.

El tema fue desmentido y el Partido Liberal reiteró su respaldo a Horacio José serpa, lo curioso de esta situación es que la carta llegó a los medios por congresistas del mismo Partido Liberal, quienes le expresaron a Noticias Caracol que detrás de esto hay una intención de varios liberales de sumarse a otras campañas como la de Jaime Andrés Beltrán e incluso Fabián Oviedo.



Por otro lado, el Radar de la Política conoció que ya fue aceptada la renuncia de Carlos Caicedo a la Gobernación del Magdalena, que, al igual que Daniel Quintero en Medellín, se dedicará de lleno a la campaña en Santa Marta.

Según la misiva del saliente funcionario departamental, renuncia “para defender" sus "ideas políticas, para no darle paso a los de antes, a los que saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento, y para defender las ideas de cambio de Fuerza Ciudadana", por la que ha "luchado con integridad y resiliencia por más de 20 años”.

“No me voy por cansancio ni porque alguien me lo haya pedido. No tengo miedo a las amenazas e injurias de algunos medios, clanes y fiscales. Me voy porque ya las palabras no son suficientes y preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”, agregó Carlos Caicedo.

El saliente gobernador del Magdalena indicó además que su partido lleva “semanas sin poder hacer campaña electoral".

"Ni siquiera tener candidato a la Alcaldía de Santa Marta, en donde somos gobierno en tres oportunidades, luego de las trampas y el actuar perverso de adversarios tradicionales de siempre y de una institucionalidad que se prestó para esta conspiración antidemocrática”, acotó.