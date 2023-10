CNE mantuvo la candidatura de Dumek Turbay a la Alcaldía de Cartagena

Dumek Turbay, candidato a la Alcaldía de Cartagena, aparecerá en el tarjetón luego de una decisión favorable por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE. La Sala Plena determinó que no hay doble militancia y que no hay inhabilidad para que aspire a ese cargo.



Otras determinaciones del CNE

En la tarde de este lunes, 23 de octubre de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander.

Esta ratificación de la revocatoria se produjo con una votación de 6-3 en la Sala Plena del CNE y casi un mes después de la primera decisión .

La revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández también queda en firme menos de dos semanas después de que el Tribunal Superior de Bogotá le negara una tutela al ingeniero y exalcalde de Bucaramanga con la que buscaba seguir en la contienda electoral por la Gobernación de Santander.

Tras conocer el fallo del CNE en septiembre pasado, Rodolfo Hernández dijo que acudiría “a las herramientas” que brinda “la ley, como la acción de tutela, para evitar que los intereses de un ente administrativo se impongan sobre el interés de los ciudadanos”.

“El interés de la Procuraduría y del CNE no es otro que el de atacar a quien lucha por erradicar las costumbres corruptas y politiqueras de nuestro sistema”, afirmó el ingeniero en su momento y a través de un comunicado.



Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, firmó un compromiso en una notaría de la localidad de Chapinero. En el documento, se comprometió con los ciudadanos de la capital a sacar adelante la primera línea del metro como la deje contratada la alcaldesa Claudia López.

Según Gustavo Bolívar, este compromiso se firmó por las especulaciones de que frenaría el proyecto si llega a convertirse en el próximo alcalde de Bogotá.

“He suscrito ante el notario 36 un compromiso, obviamente notariado, que me obliga a decir la verdad en el sentido de que no voy a parar las obras del metro. A partir del primero de enero de 2024, echaré a rodar el cronograma de trabajo que me entregue la alcaldesa Claudia López”, manifestó.