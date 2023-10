Con inteligencia artificial habrían suplantado voz de Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder

Candidatos a la Alcaldía de Bogotá y Cali denunciaron haber sido víctimas de inescrupulosos que por medio de la inteligencia artificial habrían copiado sus voces y creado mensajes fraudulentos en su nombre.



Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, y Alejandro Eder, aspirante a la Alcaldía de Cali, denunciaron estar siendo víctimas de campañas sucias que usan la inteligencia artificial para manchar sus reputaciones. Ambos puntean en las encuestas.

Galán denunció que en las últimas horas se divulgó un audio donde con su voz parecía afirmar haber tenido una reunión en Palacio y estar conversando sobre una posible segunda vuelta.

"No caigan en mentiras. Siguen corriendo la línea ética, ahora con un audio hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente compro encuestas y tengo un trato con los Gustavos. No son ataques aislados, es algo sistemático. Están asustados y no saben qué más inventar. ¡No caigan en trampas!", expresó el candidato a la Alcaldía de Bogotá en su cuenta de X.

¡OJO! No caigan en mentiras. Siguen corriendo la línea ética, ahora con un audio hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente compro encuestas y tengo un trato con los Gustavos. No son ataques aislados, es algo sistemático. Están asustastos y no saben qué más… pic.twitter.com/Xa4Sv2JNxb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 21, 2023

Por su parte, Alejandro Eder dijo que conoció de un audio sobre un posible piloto de paz con grupos al margen de la ley, el cual catalogó como falso.

"Estos sinvergüenzas llevan lanzando ataques todos los días y no para atacarme a mí, sino para engañarte a vos, para engañar al votante, porque están muertos del susto y porque saben que con Alejandro Eder se acabó la joda y el maltrato a Cali", comentó Eder.