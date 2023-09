¿Cuáles son las novedades en las campañas de los candidatos por la Alcaldía de Bogotá?

Los candidatos por la Alcaldía de Bogotá continúan adelantando actividades y alianzas estrategias para conseguir el puesto. En El Radar de la Política de Noticias Caracol le contamos las novedades en las campañas a menos de dos meses de las elecciones regionales.



En temas relacionados: Alianza Verde decidió que sus militantes solo podrán apoyar a 4 candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Diego Molano estrenó su sede de campaña tras rechazar cualquier tipo de alianza con otro candidato e insistir en que su principal objetivo es la seguridad.

“Nosotros hoy planteamos una opción concreta para Bogotá: recuperar la seguridad. Vamos a recuperar esta seguridad para vivir tranquilos y lo vamos a hacer para que ustedes puedan salir al parque y no estén los jíbaros ahí metidos, sino sea de los jóvenes, los niños, las mujeres”, expresó el candidato Diego Molano.

Entretanto, mientras se cumplía un encuentro con empresarios y líderes del partido Cambio Radical, los vehículos del general (r) Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá, y otros asistentes fueron vandalizados dentro del parqueadero del hotel en el cual se llevaba a cabo el evento.

“Pedimos claridad inmediata sobre estos hechos, además, y de por sí, muy extraños”, comentó.

Publicidad

Por su parte, el candidato Juan Daniel Oviedo mantiene su estrategia de volanteo por la ciudad. Al realizar estas actividades la gente en las calles no para de pedirle fotografías.

A la campaña de Carlos Fernando Galán sumó su apoyo Juan David Aristizábal, un emprendedor reconocido por Forbes como uno de los 30 menores de 30 años que están cambiando el mundo.

“Tener su apoyo, su guía, su ayuda en lo que va a ser un reto que vamos a enfrentar en Bogotá, en lo que significa la necesidad de trabajar una política de innovación y emprendimiento en la ciudad”, señaló.

Publicidad

En el caso de Rodrigo Lara, efectuó visitas a entornos escolares en los cuales encontró condiciones no aptas para el desarrollo de las actividades alrededor de las instituciones.

Los padres manifestaron sus inconformidades, enfatizando especialmente en el tema de las basuras.

Gustavo Bolívar, quien se posicionó como el segundo con más intención de votos en la encuesta Invamer , estrenó una particular valla en las calles de Bogotá, en la cual se lee "I will educate your children" con el emblema 'Bolívar tu alcalde'.

En redes sociales explicó que esta primera valla probablemente no la entenderían el 97% de los habitantes de las zonas populares de Bogotá, por lo cual la ciudad necesita educación bilingüe urgente.