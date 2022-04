En el Eje Cafetero, Fajardo niega que esté recibiendo apoyo de familiares de alias ‘Macaco’

El candidato presidencial Sergio Fajardo está en el Eje Cafetero socializando su plan de gobierno. Desde allí desmintió estar recibiendo apoyo de familiares de alias ‘Macaco’, hombre vinculado a grupos paramilitares. Fajardo hacía referencia específicamente al presunto apoyo de Roberto Jiménez, concejal de Dosquebradas, Risaralda, que pertenece a la Alianza Social Indígena y que es hermano de Carlos Mario Jiménez, ‘ Macaco ’.

“El señor Jiménez, ¿estás diciendo que estuvo hace 4 años conmigo en campaña? Pues yo nunca lo vi ni lo conocí porque la ASI no hacía parte de nuestro proyecto de Coalición Colombia, la coalición era integrada por la Alianza Verde y por el Polo Democrático en donde Dignidad era el sector que me apoyaba. Entonces, nunca ha estado el señor Jiménez con nosotros y no va a estar, porque nosotros escogemos con quiénes hacemos las alianzas, con quiénes trabajamos y qué tipo de política queremos hacer y representar”, le respondió a un periodista.

Sergio Fajardo, en medio de su periplo por el Eje Cafetero, manifestó que el ministro de Defensa, Diego Molano, debería renunciar por el escándalo del cuestionado operativo en Putumayo que dejó 11 personas muertas.