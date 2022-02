“Estamos jodidos en Colombia con esta polarización y estos odios”: Lidio García

Lidio García, cabeza de lista al Senado de la República por el Partido Liberal habló desde Cartagena con Colombia Decide. En el diálogo habló de cómo le tocó asumir la presidencia del Congreso durante la pandemia, del escándalo de una concejala de su partido encontrada con coca, de las propuestas para el agro y de la falta de un candidato a la Presidencia que represente las ideas liberales, entre otros temas. Esto dijo.

La política actual

Nos estamos viendo enfrentados frente a un sinnúmero de problemas de la política que yo que tengo tantos años de estar en la política no lo había vivido.

Una campaña muy caldeada muy fuerte con mucha confrontación y polarización. Uno no puede detenerse a pensar lo que dice un enemigo político. Yo me concentro en mi campaña. Es un honor que me hace mi partido y me toca recorrer el país.

Uno no puede estar claudicando lo que tiene que hacer es seguir para adelante.

Presidencia del Congreso durante la pandemia

Le cuento que fue una experiencia muy bonita, fui elegido de manera unánime. Fui garantía para todos.

Y me tocó una que fue reinventar el Congreso por primera vez en 209 años. La ley quinta, que nos rige, nunca previó una pandemia, un desastre natural, una guerra para que se pudiera seguir debatiendo, haciendo sus leyes, seguir trabajando y no se paralizara el país. Me tocó reinventarlo en 15 días.

Gracias a Zoom pudimos hacer más de 500 sesiones virtuales. El Congreso nunca había trabajado tanto como cuando en la virtualidad.

Eso dio mucho qué hablar al principio, no podía saber si eso estaba revestido de constitucionalidad, de legalidad. Gracias a Dios, la Corte Constitucional lo avaló y gozó de legalidad.

Mi responsabilidad no era solo que el Congreso funcionara sino salvar la vida de los congresistas, de los empleados del Congreso, de los periodistas que asisten al Senado. Gracias a Dios todo salió de la mejor manera.

¿Qué pasó con la concejala con cocaína y armas haciendo campaña por el Partido Liberal?

Es un tema bastante duro. Yo siempre he dicho que quien esté implicado en un tema de esos que le caiga todo el peso de la ley.

Pero toca ver por los comentarios que hay en la calle que por una pelea política le hicieron eso. Yo no me imagino a nadie paseando la ciudad de Cartagena con un kilo de coca.

Llevaba en su carro publicidad mía porque es una concejal liberal, tiene que tomar la decisión de apoyar al candidato liberal, nunca había hecho política conmigo. Acababa de decirme hacía una semana que me apoyaría porque ella iba con otro senador del interior del país.

Eso en muy pocos días debe estar aclarado. Y las autoridades tienen la decisión en sus manos. ¿Qué responsabilidad tengo yo de eso? Yo tengo más de 500 carros en Cartagena que tienen la publicidad mía y tener la responsabilidad de eso es muy complicado. Estamos expuestos a una foto, a un caso como ese.

Sobre la concejal ya los temas se están aclarando y yo sé que ella va a salir muy bien.

El Partido Liberal sin candidato a la Presidencia

Es un dolor que yo tengo inmenso. Yo tenía la esperanza de que la pelea entre Alejandro Gaviria y César Gaviria fuera una cosa de momento. Pero no, no se pudo.

Y es lamentable que por primera vez en la historia no tengamos candidato presidencial. Antes teníamos candidatos, pero no teníamos opciones, pero teníamos candidatos

No se pudo no porque Gaviria o el partido no quisiera. Hubo unas reglas de juego que Alejandro no entendió y no se pusieron de acuerdo en ese momento.

Gaviria lanzó unos coqueteos frente a unirse al Pacto Histórico. ¿Usted cree que es buena opción?

Es un líder muy aguerrido y que hoy tiene la aceptación del pueblo, pero no hemos tomado ninguna decisión. Lo que quiso decir el presidente es que no descartamos a Petro ni a ningún candidato.

Somos agentes libres y tenemos la opción de escoger con quien podamos hacer acuerdos programáticos.

Polarización política

Estamos jodidos en Colombia por esta división y polarización, que es la que nos está llevando al abismo. Hay 20 pensamientos distintos, pero no nos hemos puesto de acuerdo para defender un solo partido que se llame Colombia.

Vamos a tener que hacer una apuesta bien grande de pensar en nuestro país, que se acaben estos odios porque si no vamos a estar peor que Venezuela en muy corto tiempo.

No reconocemos las cosas buenas de nadie y eso así es muy complicado salir adelante.

Cuál es su percepción en Colombia y qué propone para desarrollar el agro

Esta es la base de nuestra economía. El día que volvamos a hacer siquiera una mini-reforma agraria donde volvamos a entregarle tierra al campesinado, donde podamos entregarle subsidios.

Se han hecho acciones el pro del campesinado pero no le hemos dado la mano como debe ser. Hablábamos de la seguridad, hay una ley de seguridad, sí; que hay que aumentar el pie de fuerza, sí está bien.

Pero lo primero que hay que hacer es invertir en nuestra gente, empezando por los campesinos, por las zonas rurales.

Una propuesta concreta es una Caja Agraria en la que se le prestaba para su siembra, comprar sus vaquitas. El día en que ellos tengan platica se reactivará el agro. El día que ellos puedan hacer su labor saldrán adelante.