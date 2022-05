“Este no es el país de Duque, Uribe, Fico (…) y no será el país de Petro”: Sergio Fajardo

Visiblemente emocionado, Sergio Fajardo tomó el micrófono y les pidió a sus electores que no bajen la guardia en estos últimos 7 días que faltan para las elecciones.

“Este país nuestro no puede seguir por donde viene, no es el país de Duque, Uribe, Fico, ese país no existe, no queremos que exista y lo tenemos que transformar. Y no será el país de Petro, el de todo vale con tal de ganar cualquier cosa, el que no respeta diferente”, manifestó.

Publicidad

En medio de las muestras culturales estuvo su fórmula a la vicepresidencia, Luis Gilberto Murillo: “Este es el presidente que necesitamos, nunca dudé en acompañarlo porque compartimos una visión de país, el país incluyente, el país que tenga como el eje central la educación, la ciencia y la tecnología y es un profesor”.

En el cierre no estuvieron Alejandro Gaviria ni Carlos Amaya, que en los últimos días hablaron de sus inclinaciones para segunda vuelta. Sin mencionarlos, esto dijo Fajardo: “Los que están aquí son los que son, los que tienen la capacidad para transformar y construir”.

Previamente, Fajardo visitó Monserrate y encabezó la llamada caravana de la esperanza hasta Engativá.