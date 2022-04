Fajardo le responde a Rodolfo Hernández: "Nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo"

No parece fácil un acuerdo entre los candidatos de centro de cara a las primera vuelta presidencial. Aunque Íngrid Betancourt se declaró dispuesta a renunciar para buscar una posible alianza, Sergio Fajardo dejó en claro este sábado que no hay pacto por ahora con Rodolfo Hernández. Es decir, su candidatura sigue.

"Nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo, tenemos una buena relación pero no hay ningún acuerdo, y cada quien está haciendo su campaña. Él está haciendo su campaña, tiene una forma de comunicarse que es atractiva. Yo tengo otra que es más atractiva, más profunda, y toma más tiempo", recalcó Fajardo.

El viernes, luego de conocerse los resultados de la encuesta Invamer que ubican en tercer lugar a Hernández y en cuarto a Fajardo, el exalcalde de Bucaramanga le pidió al candidato de la Centro Esperanza "hacerle honor a su palabra" y apoyarlo.

“Yo estoy en el 14% y él está, desafortunadamente, en el 6, 7%. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta, él la acepta. Lo que esperamos es que en el resto del día, o mañana o la semana entrante, todavía hay tiempo, él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoye”, dijo Hernández.