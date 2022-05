Fiscalía abre investigación por episodio en que Francia Márquez fue apuntada con un láser

La candidata a la vicepresidencia Francia Márquez fue retirada de un evento público de cierre de campaña en el centro de Bogotá tras un incidente con una luz láser que la apuntó desde un edificio.

La fórmula de Gustavo Petro se encontraba ante miles de personas en un evento público de conmemoración del Día de la Afrocolombianidad.

En un momento, hombres de su esquema de seguridad advirtieron que la candidata era señalada con un láser desde un edificio y, de inmediato, la retiraron.

Esto dijo la afectada sobre el episodio: “Concentrada en mi discurso, no había visto, y pues la Policía y los de mi esquema, dos policías que estaban ahí con los escudos que tienen, pues me los colocaron y me dijeron que tenía que salir del lugar”.

Francia Márquez rechazó tajantemente esta situación y pidió de manera urgente seguridad para su vida: “Es lamentable esto, me dio mucho dolor, lo expresé aun estando con los escudos lo expresé. Creo que esa violencia es la que no se puede seguirse permitiendo en este país”.

La candidata a la vicepresidencia reiteró que ha recibido amenazas en su contra y en contra del candidato Gustavo Petro: “Este no es el primer evento que hemos tenido que suspender, yo no he podido ir a varios lugares precisamente porque nos han informado de posibles riesgos de un atentado en esos lugares”.

"La Fiscalía destacó un fiscal, abrió indagación y adelanta actos urgentes respecto a los hechos ocurridos en la noche del sábado, durante el cierre de campaña de la candidata a la Vicepresidencia Francia Márquez en Bogotá", señaló el ente investigador.

La Policía Nacional informó, a través de un comunicado, que la vida de Francia Márquez jamás estuvo en riesgo y que este tipo de dispositivos láser es utilizado en diferentes escenarios en nuestro país, "incluso deportivos".