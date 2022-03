¿Fisuras en el Pacto Histórico? No cayó bien la reunión entre César Gaviria y Gustavo Petro

La crisis de las alianzas en la Coalición Centro Esperanza hoy la vive también el Pacto Histórico. El detonante: el apretón de manos entre Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria.

“Esa nueva ciudadanía requiere un nuevo gobierno, por eso, lo decimos con claridad: el pacto debe ser con la ciudadanía y no con la politiquería”, indicó Camilo Romeo, precandidato presidencial del Pacto Histórico.

La respuesta de Gustavo Bolívar, cabeza de lista a Senado por el Pacto Histórico , a Romero fue casi inmediata.

“La postura de Camilo Romero criticando el posible ingreso de César Gaviria al Pacto Histórico es totalmente hipócrita, porque él, para ser gobernador de Nariño, necesitó de otras fuerzas y eso es muy normal”, dijo el senador.

Pero las redes sociales tienen memoria y, una vez se dio el encuentro con el jefe liberal, internautas también lo criticaron y recordaron trinos en los que Gustavo Bolívar hacía fuertes críticas a Gaviria, quien, aunque hoy está a punto de ser uno de sus aliados políticos, dice que se mantiene en su posición.

“Yo no he cambiado mi postura frente a César Gaviria, me parece que es un hombre que acabó el Partido Liberal y lo demuestra el hecho de que el Partido Liberal hoy este en el pacto, es un hombre que le ha apostado a la mermelada y le ha apostado al clientelismo”, aseguró Bolívar.

Francia Márquez, también precandidata presidencial del Pacto Histórico, incluso se atrevió a decir que, si de ella dependiera, César Gaviria no entraría a dicha coalición.

“Estamos recogiendo mandatos populares desde el pueblo y, bueno, uno no pacta con quien lo ha condenado a la muerte, a la exclusión, a las violencias históricas”, indicó Márquez.

Por otra parte, Gustavo Petro acusó a la Gobernación de San Andrés Islas de impedirle su ingreso a Providencia, donde pretendía adelantar su agenda de campaña.