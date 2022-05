Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo estuvieron en Washington: ¿de qué hablaron?

Los candidatos a la Vicepresidencia Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo participaron este viernes en un foro organizado por tres influyentes centros de pensamiento en Washington. Desde allí criticaron el estado de las relaciones con Estados Unidos.

A tan solo metros del Departamento de Estado en Washington y con las banderas de Estados Unidos y Colombia a su espalda, Francia Márquez salió, según ella, en defensa de la soberanía colombiana, acusando al embajador Philip Goldberg de estar metiéndose en política cuando menciona que hay alerta por interferencia de países como Rusia en las elecciones de Colombia.

"Aunque no mencionó al Pacto Histórico, aunque no mencionó a Gustavo Petro, es obvio que se estaba refiriendo a nuestra candidatura y a nuestra apuesta política, yo creo que eso rompe la historia de relación de que Estados Unidos no interviene en política”, dijo Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico.

Tras el señalamiento, a dos semanas de la primera vuelta presidencial, la candidata del Pacto Histórico hizo también una petición al embajador: "Yo creo que hay que respetar a Colombia como un estado democrático”.

Su reclamo se dio en el marco de un foro de candidatos a la Vicepresidencia al que también asistió Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo. Allí hicieron una evaluación de las relaciones entre ambos países y coincidieron en varios puntos donde creen que debe haber cambios, como en la guerra contra las drogas.

“Se tiene que hacer un cambio profundo a la política antinarcóticos", comentó Luis Gilberto Murillo, candidato a la vicepresidencia por coalición Centro Esperanza. Y Francia Márquez apuntó: “Yo creo que ha sido una política fallida”.

Además, coincidieron en que debe haber cambios al Tratado de Libre Comercio o, como lo calificó Luis Gilberto Murillo, actualizaciones. “Es necesario que ese tratado se revise desde la perspectiva ambiental, de mitigación y adaptación al cambio climático”, enfatizó.

La fórmula de Sergio Fajardo también señaló a Estados Unidos de ser incoherente en la implementación del acuerdo de paz porque continúa contemplando el glifosato como herramienta. A su vez, la Gustavo Petro propuso buscar que Estados Unidos apruebe un estatus de protección temporal para inmigrantes colombianos.

En cuanto a otros temas de política exterior, la candidata del Pacto Histórico aseguró que restablecería relaciones con Venezuela, mientras que el candidato Luis Gilberto Murillo dijo que lo que haría es restablecer, no propiamente las relaciones, pero sino un diálogo directo con el vecino país.