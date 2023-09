Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, anunció que no asistirá a más debates

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, anunció que no va a asistir a más debates. Su campaña informó que suspenderá esta participación debido a los reiterados ataques personales, puntualmente del aspirante Diego Molano.



Este anuncio se produce después de que en el último debate, realizado en la Universidad de los Andes, Molano cuestionara a Gustavo Bolívar por defender a la primera línea.

“Basta ya de estigmatización. La prensa le amplifica a este cavernícola todo lo que quiere decir de nuestra juventud y no lo vamos a permitir. Por honor a nuestra juventud y por hacer respetar a nuestros jóvenes, no asisto más a debates, no es miedo, no es cobardía, con los otros siete candidatos debato donde me digan”, expresó Bolívar.

El candidato del Pacto Histórico señaló que solo regresará a los debates si se hace un pacto de no agresión entre los nueve aspirantes a la Alcaldía de Bogotá y si garantiza que dichos espacios estarán orientados exclusivamente a la exposición de las propuestas.

Frente al tema, Diego Molano le respondió que seguirá confrontándolo por su respaldo a los jóvenes de la primera línea y que lo hará por medio de un debate democrático que también incluye cuestionamientos.

Por otro lado, en el debate realizado por El Espectador, Caracol Televisión, Blu Radio y la Universidad EAN, los candidatos hablaron acerca de temas como la movilidad, el pico y placa y también del futuro de la relación que van a tener con las motocicletas en la ciudad.

Jorge Luis Vagas sostuvo que eliminar el pico y placa en imposible entendiendo las dinámicas de Bogotá. “En la ciudad hay 1.087 frentes de obra activos, tenemos que ser responsables. Lo que sí podemos hacer es terminarlas con gerencia, porque Claudia López no es gerente ni su equipo, iremos modulando el pico y placa. Y con las motos, concertación”, expresó.

Juan Daniel Oviedo habló de desmontar paulatinamente esa medida. “Prohibir es lo más fácil y Bogotá hoy está preparada, con información, con tecnología y sobre todo con la cultura de ciudadana que vamos a desarrollar para iniciar un plan de desmonte del pico y placa y la implementación de cargos por congestión en la ciudad, que nos van a permitir autorregular la movilidad de forma individual sin necesidad de incurrir en prohibiciones que afectan el comercio y el empleo en la ciudad”, dijo.

Diego Molano mencionó la inviabilidad de la propuesta del presidente Gustavo Petro para implementar e transporte gratis y la calificó como una medida populista. “Petro ya contestó que no va a dar más recursos, que más bien va a meter la mano al bolsillo a todos los bogotanos para que con la factura de energía nos cobren a cada familia 1.300.000 pesos más para pagarles a todos los que se cuelan en el Transmilenio. Ese es un impuesto vedado que están sacando en plena época de elecciones y que es populista”, indicó.

Rodrigo Lara apuntó que “el pico y placa es una medida absolutamente mediocre, pero el problema es que aquí nos metieron una gran mentira y es el continuismo de Claudia López y de Peñalosa de que los buses hacen lo mismo que el metro y el que puede se baja del bus y se compra una moto. Por eso, no los vamos a perseguir, el pico y placa va a cambiar, vamos a tener una hora valle de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. para que la gente pueda sacar su vehículo”.

Finalmente, Carlos Fernando Galán advirtió que “eliminar el pico y placa es una meta que no se puede hacer en cuatro años. Es fácil en campaña prometer cuando uno no tiene chance de ganar, pero cuando uno es responsable es consciente de lo que se puede hacer en cuatro años, tenemos que apostarle al carro compartido, a los horarios escalonados”.

El candidato Gustavo Bolívar no hizo presencia en el debate por las razones anteriormente mencionadas.

Tres alertas

Por otro lado, en un foro organizado por la Contraloría General de la Nación, donde participaron diferentes instituciones encargadas de la vigilancia de las elecciones regionales, salieron a la luz tres alertas.

La primera alerta fue emitida por el viceministro del Interior, Gustavo García, quien ya ha manifestado el seguimiento a todas estas alertas frente a la violencia electoral que se está dando en las regiones.

Le está pidiendo a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría para que se enfoquen en los temas electorales y así poder revisar cada una de las alertas y no quedarse en discursos politiqueros.

“Yo creo que el compromiso es más de contribuir con los resultados que a cada quien nos corresponde, con cifras de investigaciones, de actividades y de acciones para garantizar estas elecciones”, expresó García.

La segunda alerta fue de la Misión de Observación Electoral (MOE) frente a la financiación de las campañas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha entregado un documento amplio de las más de 128.000 candidaturas con sus ingresos y gastos de las campañas y están pidiendo esta información para saber en qué están gastando los candidatos, ya que menos del 1% ha reportado sus gastos a la página de Cuentas Claras.

“En procesos electorales anteriores hemos tenido acceso a esta información. En esta ocasión, no entendemos por qué se restringe la descarga de la información de las candidaturas, estamos hablando de 128.000 candidaturas que se están presentando para estas elecciones y hacer la verificación uno a uno de esta información es completamente imposible para cualquier tipo de organización”, señaló Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE.

La tercera alerta es por parte del CNE, que está revisando las más de 3.500 peticiones de inhabilidad que ya se encuentran en esta alta instancia para verificar qué candidatos están habilitados y quiénes no.

La Procuraduría ya dijo que al menos 700 no podrían estar en el tarjetón electoral. El próximo jueves, 21 de septiembre de 2023, se espera que el CNE tome cartas en el asunto.