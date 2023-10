Gustavo Bolívar dijo que no quiere que Daniel Quintero haga parte de su campaña

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, manifestó que no quiere que Daniel Quintero, quien renunció a su puesto como alcalde de Medellín, haga parte de su campaña.



Tras renunciar a la Alcaldía de Medellín, Daniel Quintero expresó que, además de respaldar de lleno a la candidatura de Juan Carlos Upegui, viajará a Bogotá y otras ciudades para adherirse a las aspiraciones.

A Gustavo Bolívar no le gustó para nada esta idea que salió del mismo Quintero, quien en otra ocasión dijo que el exsenador había hablado mal de él, pero que prima el proyecto político.

“Quiero decir oficialmente que esto no es cierto, el señor Daniel Quintero no estará en la campaña de Gustavo Bolívar a la Alcaldía. Nunca he charlado con él sobre el tema y en el tiempo que resta lo veo imposible”, aseguró el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico.

En la ciudad de Medellín se dio otro portazo a Daniel Quintero y su movimiento. Juan Carlos Upegui les pidió a varios contendores que se sumen a su campaña , segunda en intención de voto, para armar un bloque contra Federico Gutiérrez, pero se presume que esa alianza no tendría futuro.

"Agradecemos las invitaciones que nos hacen, pero a nuestras espaldas llevamos la enorme responsabilidad de no ser el candidato de Uribe, de Fico, de Petro y mucho menos de Daniel Quintero", aseguró, por ejemplo, el candidato Albert Corredor.

Por su parte, la candidata María Paulina Aguinaga respondió con "un no rotundo" a la propuesta de Juan Carlos Upegui.

"Upegui representa la continuidad de una administración que ha sido nefasta para Medellín, pero las equivocaciones de esta administración no nos pueden llevar a otra decisión peor que sería volver al pasado con Federico Gutiérrez", sostuvo.

Apuntó que no renunció al Concejo de la capital de Antioquia para quedarse a mitad de camino y que, por lo tanto, va hasta el 29 de octubre, día de las elecciones regionales en Colombia.