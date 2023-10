Gustavo Bolívar firmó en una notaría un compromiso sobre el metro de Bogotá: ¿en qué consiste?

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, firmó un compromiso en una notaría de la localidad de Chapinero. En el documento, se comprometió con los ciudadanos de la capital a sacar adelante la primera línea del metro como la deje contratada la alcaldesa Claudia López.



Según Gustavo Bolívar, este compromiso se firmó por las especulaciones de que frenaría el proyecto si llega a convertirse en el próximo alcalde de Bogotá.

“He suscrito ante el notario 36 un compromiso, obviamente notariado, que me obliga a decir la verdad en el sentido de que no voy a parar las obras del metro. A partir del primero de enero de 2024, echaré a rodar el cronograma de trabajo que me entregue la alcaldesa Claudia López”, manifestó.

Por su parte, Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá, reveló que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cuenta de la falta de garantías dentro de la contienda electoral.

Esto sucede luego de que la fachada de su sede de campaña fuera vandalizada con pintura de color rojo y una persona encargada de la seguridad recibiera amenazas.

Por otro lado, el también candidato a la Alcaldía de Bogotá Jorge Enrique Robledo entregó una carta al presidente Gustavo Petro en la que le solicitó reducir las tarifas que cobra la Cámara de Comercio por los registros mercantiles a las actividades económicas en Bogotá.

Según Robledo, en el 2022, la Cámara de Comercio tuvo ingresos por 360.000 millones de pesos, cifra que representa el 90% del registro mercantil y de funciones derivadas.